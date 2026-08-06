검찰 보완수사권 완전폐지 법안(형사소송법 개정안)이 여당 주도로 국회 본회의를 통과한 지난달 30일 오후, 무소속 한동훈 의원이 국회에서 형소법 개정안 통과 관련 입장을 밝히고 있다. [연합]
검찰 보완수사권 완전폐지 법안(형사소송법 개정안)이 여당 주도로 국회 본회의를 통과한 지난달 30일 오후, 무소속 한동훈 의원이 국회에서 형소법 개정안 통과 관련 입장을 밝히고 있다. [연합]

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 한동훈 무소속 의원이 국민의힘 대표 시절이던 지난 2024년 12월 4일 오후 당정대 회의와 안가 회동과 관련해 오는 12일 참고인 신분으로 출석하라고 통보했다고 6일 밝혔다.


bell@heraldcorp.com