8월 13일까지 지원서 접수 “안전운항 위한 선제적 인력 확보”

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 하반기 객실승무원 신입사원 공개채용을 진행한다.

제주항공은 안전운항을 위한 선제적 인력 확보 차원에서 두 자릿수 규모의 신입 객실승무원을 채용한다고 6일 밝혔다. 제주항공 채용 홈페이지를 통해 8월 13일 오후 5시까지 접수할 수 있으며, 근무지는 서울·인천과 부산이다.

학력 제한은 없다. 다만, 토익과 오픽 등 일정 기준 이상의 공인어학성적을 반드시 제출해야 한다. 일본어·중국어 특기자는 ‘언어특기전형’을 통해 별도 지원이 가능하다.

아울러 안전운항에 필수인 기초 체력을 검증하기 위해 국민체력100 인증센터에서 발급한 3등급 이상의 체력인증서를 제출해야 한다.

제주항공 관계자는 “항공 안전을 책임질 전문 인력을 선제적으로 확보하고 체계적으로 육성해 숙련된 객실승무원 인재풀을 확대할 계획”이라며 “지원자 개개인의 핵심 역량을 다각도로 평가해 객실 안전을 책임질 인재를 선발하겠다”고 말했다.

한편, 제주항공은 올해 역대 2분기 기준 최대 매출을 기록했다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 4417억원을 기록했다. 다만, 영업손실은 524억원을 기록해, 전년 동기 450억원보다 74억원 늘었다.

올 상반기 누적 매출은 9399억원으로, 지난해 상반기 6805억원에 비해 38.1% 증가했다. 영업이익은 119억원으로, 지난해 상반기 영업손실 807억원에서 흑자전환했다.