1971년 최초 공개 ‘385마력’ 3.9ℓ V12 엔진 탑재 정지상태서 시속 100㎞까지 5.5초 도달 “‘슈퍼 벨로체(SV)’ 철학 확립한 모델”

[헤럴드경제=서재근 기자] 오토모빌리 람보르기니가 1971년 처음 공개되면서 고성능 자동차의 새로운 기준을 제시한 람보르기니 미우라 SV(슈퍼 벨로체·Super Veloce)의 탄생 55주년을 맞이했다고 6일 밝혔다.

미우라의 궁극적인 진화형인 미우라 SV는 이후 람보르기니 V12 모델 가운데 가장 강렬하고 상징적인 모델을 의미하는 ‘슈퍼 벨로체’ 철학을 확립한 모델이라는 게 회사 측의 설명이다.

미우라 SV는 이미 세계 최초의 ‘슈퍼카’로 평가받던 미우라의 마지막이자 가장 극단적인 버전이었다. 오토모빌리 람보르기니는 앞서 1966년에 출시된 미우라 P400과 1968년에 출시된 후속 모델인 미우라 S를 통해 축적한 경험을 바탕으로 기존 모델들의 장점을 한층 발전시켰으며, 미우라 SV는 자연스럽게 전설을 완성하는 모델로 탄생했다.

미우라는 후륜 차축 앞에 V12 엔진을 가로 배치한 최초의 양산차였다. 람보르기니가 1973년까지 생산된 미우라 SV는 더욱 뛰어난 주행 안정성과 일상적인 활용성을 제공하는 다양한 개선 사항을 적용했다.

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니의 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “미우라 SV는 미우라의 진화를 가장 완벽한 형태로 완성한 모델이자, 브랜드 DNA의 핵심 요소가 된 ‘SV’라는 명칭을 처음 도입한 차량”이라며 “미우라 SV 이후 모든 SV 모델은 성능과 운전 경험의 한계를 끊임없이 확장하려는 람보르기니의 철학을 구현해 왔다”고 말했다.

미우라 SV의 중심에는 기존과 동일한 가로 배치 방식의 3.9ℓ V12 엔진이 자리했지만, 성능은 한층 향상됐다. 최고출력은 7850rpm에서 385마력, 최대토크는 5500rpm에서 388Nm를 발휘했다. 출력 향상과 함께 섀시 및 공기역학 성능을 전반적으로 개선해 미우라 P400과 미우라 S 대비 성능과 주행 완성도를 모두 끌어올렸다.

미우라 SV는 정지상태에서 시속 100㎞까지 5.5초 미만에 도달했으며, 최고속도는 290㎞/h 이상을 기록해 당시 가장 빠른 양산차 가운데 하나로 자리매김했다.

출력 향상 외에도 가장 중요한 기술적 변화는 윤활 시스템의 개선이었다. 초기 미우라는 엔진과 변속기가 하나의 오일 회로를 공유했지만, 미우라 SV에서는 이를 완전히 분리했다. 이를 통해 엔진과 변속기의 내구성과 신뢰성을 크게 향상시켰으며, 기술적으로도 중요한 진일보를 이뤄냈다.

동시에 람보르기니는 섀시도 전면적으로 개선했다. 엔지니어들은 후륜 트랙을 넓히고 서스펜션을 새롭게 세팅했으며, 승차감을 유지하면서도 차체 강성을 높이도록 섀시를 재조율했다.

외관 역시 기존 미우라와 명확히 구분되면서도 우아하고 상징적인 실루엣은 그대로 유지했다. 헤드램프를 감싸던 특유의 ‘속눈썹’ 디자인을 제거해 더욱 깔끔한 전면 이미지를 구현했으며, 대형 타이어 장착을 위해 크게 넓어진 후륜 펜더는 향상된 성능을 시각적으로 강조했다.

람보르기니 관계자는 “탄생 55주년을 맞은 오늘날에도 미우라 SV는 람보르기니의 가장 순수하고 타협 없는 V12 모델을 정의하는 철학의 출발점으로 남아 있다”며 “슈퍼 벨로체는 단순한 모델명이 아니라, 람보르기니의 DNA와 역사를 상징하는 가장 중요한 유산 가운데 하나로 자리하고 있다”고 말했다.

람보르기니는 미우라 SV 탄생 55주년을 기념해 이탈리아 우주비행사 파올로 네스폴리와 함께한 특별한 영상 ‘비욘드 디 엣지’를 공개했다.

한편, 람보르기니는 올해 상반기 전년 동기 대비 7.4% 늘어난 매출 17억4000만유로를 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 영업이익은 3억9500만유로, 영업이익률은 22.7%다. 같은 기간 차량 인도 대수는 총 5422대로 전년 대비 4.6% 줄었다.