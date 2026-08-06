은행권 유일 어린이 경제 뮤지컬 여름방학 맞아 다문화 가족 초청

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행의 어린이 경제뮤지컬 ‘재크의 요술지갑’이 19년간 670여회 공연을 이어오며 누적 관람객 약 20만명을 기록한 것으로 6일 나타났다.

하나은행은 지난 5일 서울시 마포구에 위치한 열린 문화 공간 H-Pulse에서 여름방학 맞이 어린이 경제 뮤지컬 ‘재크의 요술지갑’ 공연을 개최했다고 이 같이 밝혔다. ‘재크의 요술지갑’은 하나은행이 미래세대를 위한 금융교육의 일환으로 2007년부터 운영해 온 은행권 유일의 어린이 경제 뮤지컬이다.

이날 현장에는 여름방학을 맞은 어린이와 다문화가족 등 200여명을 초청했다. 이에 영어·중국어·베트남어 등 다국어 자막을 제공하는 AI 스마트 안경을 활용한 ‘배리어 프리(Barrier Free)’ 방식으로 진행돼 다문화가족도 언어 장벽 없이 함께 관람할 수 있도록 했다.

해당 공연은 동화 ‘재크와 콩나무’를 바탕으로 저축의 필요성과 올바른 소비 습관, 나눔의 가치 등 경제·금융 개념을 어린이 눈높이에 맞춰 쉽고 재미있게 풀어냈다. 해외여행이 일상화된 금융환경을 반영해 환율 개념을 익힐 수 있는 내용도 새롭게 담았다. 또 금융교육에 문화 콘텐츠와 디지털 기술을 접목해 교육 효과와 접근성을 함께 높였다는 설명이다.

한편 하나은행은 청소년 대상 ‘글로벌 금융 체험 프로그램’, 초등학생 금융교육 프로그램 ‘하나 둘 셋, 금융아 놀자!’, 자립준비청년 대상 금융교육 및 멘토링 등 미래세대를 위한 다양한 금융교육 프로그램을 운영하고 있다.