마곡 원앤온리타워서 ‘제10회 에코 롱롱 Plus 캠프’ 진행 코오롱 자체 개발 AI 프로그램으로 기후위기 해결 시뮬레이션

[헤럴드경제=박혜원 기자] 코오롱그룹이 초등학생들과 인공지능(AI)을 활용해 기후위기 해결책을 찾는 캠프를 개최했다고 6일 밝혔다.

코오롱그룹 비영리 재단법인 ‘꽃과어린왕자’는 지난 4일부터 사흘간 서울 마곡 코오롱 원앤온리타워에서 ‘제10회 에코 롱롱 Plus 캠프’를 진행했다. 에코 롱롱은 코오롱의 대표 친환경 교육 사업으로, 특수 제작된 이동교육 차량으로 전국 초등학교를 방문하며 2009년부터 2400여개 학교 16만명 이상의 학생이 참여했다.

올해 캠프에는 전국 초등학교 6학년 72명이 ‘친환경 에너지 원정대’가 되어 지반침하, 기습홍수, 열섬현상 등 환경위기에 처한 도시 문제를 직접 해결했다.

특히 올해는 에코 롱롱이 자체 개발한 바이브 코딩 프로그램 ‘AI 미래 도시 시뮬레이터’를 활용해 학생들이 마련한 기후위기 도시 해결책을 실시간으로 검증했다. 학생들은 AI를 통해 오염된 도시가 청정도시로 전환되는 과정을 이미지로 시각화해, 직관적으로 내용을 확인하고 공유할 수 있었다.

참가 학생들은 친환경 건축물 인증(LEED Gold)을 받은 코오롱원앤온리타워에도 방문해 태양광 패널과 지열 난방 시스템 등 고효율 설비를 활용한 친환경 기술을 배우는 시간도 가졌다. 건물 내 친환경 전시 체험관 ‘에코 롱롱 큐브’에선수소∙풍력∙태양광 등 신재생에너지의 원리를 배우는 미션도 수행했다.

캠프에 참가한 서울 대도초등학교 김승우 학생은 “기후위기 관련 뉴스를 보면 불안했는데 AI 시뮬레이터를 통해 우리의 아이디어로 달라진 도시가 펼쳐지니 신기하면서도 안도할 수 있었다”며 앞으로도 우리 주위 환경 문제와 해결책에 더 관심을 가질 것”이라는 소감을 밝혔다.