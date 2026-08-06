국내 최초 리프톡스 시험 체계 구축…산호 안전성 과학적 검증 기반 마련 자외선차단제 2종 시험 통과…고객사 친환경 인증·글로벌 진출 지원 미국·유럽 등 해양환경 규제 강화…친환경 선케어 수요 확대 대응

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국콜마가 국내 최초로 자외선차단제의 산호초 안전성을 검증할 수 있는 시험 체계를 구축했다. 미국과 유럽 등 주요 시장에서 해양 생태계 보호를 위한 규제가 강화되는 가운데 고객사의 친환경 선케어 제품 경쟁력을 높일 수 있는 기반을 마련했다.

한국콜마는 프랑스 환경독성 평가기관 리프톡스(ReefTox)의 환경독성 시험을 통과했다고 6일 밝혔다. 리프톡스는 산호를 이용해 화장품이 해양 생태계에 미치는 영향을 평가하는 전문기관이다. 글로벌 인증기관 SGS의 공식 파트너로 산호를 제품에 일정 시간 노출한 뒤 백화현상과 조직 손실률, 생존율 등을 종합 분석해 환경독성을 검증한다.

한국콜마는 지난해 리프톡스와 업무협약(MOU)을 체결하고 국내에서 유일하게 해당 시험 체계를 확보했다. 이에 따라 한국콜마가 개발·생산한 자외선차단제가 시험을 통과하면 ‘REEFTOX TESTED’ 인증마크를 사용할 수 있게 된다.

한국콜마는 최근 무기자차와 유기자차 자외선차단제 2종을 대상으로 시험을 진행한 결과 모두 산호에 유의미한 독성을 나타내지 않았다고 설명했다. 이를 통해 산호초 친화적 제품을 의미하는 ‘리프 프렌들리(Reef Friendly)’ 선케어 제품에 대한 과학적 검증 기반을 확보했다는 평가다.

글로벌 시장에서는 자외선차단제의 환경 안전성 요구가 높아지고 있다. 2020년 팔라우가 일부 자외선차단 성분이 포함된 제품의 판매와 사용을 제한한 이후 해양 생태계 영향을 고려한 제품 개발과 검증 수요가 확대되는 추세다. 미국 일부 지역과 유럽 시장에서도 친환경 선케어에 대한 관심이 커지고 있다.

한국콜마는 이번 시험 체계를 활용해 고객사의 글로벌 시장 진출을 지원한다는 계획이다. 산호 독성시험 접근성을 높여 해외 친환경 인증과 제품 경쟁력 확보를 뒷받침한다는 전략이다.

한국콜마 관계자는 “최근 글로벌 선케어 시장에서는 자외선 차단 성능뿐 아니라 환경 안전성도 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있다”며 “글로벌 기준에 부합하는 검증 체계와 기술력을 바탕으로 고객사의 친환경 제품 개발과 해외 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.