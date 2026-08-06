쿠알라룸푸르·페낭 등 핵심상권에…현지 리테일 네트워크 14개로 ‘FILA 1911 스토어’ 콘셉트 첫 적용…“동남아 주요 시장으로 확대”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 미스토홀딩스는 말레이시아 법인이 올해 상반기 쿠알라룸푸르와 페낭 등 주요 상권에 신규 매장 4곳을 열었다고 6일 밝혔다. 이에 따라 말레이시아 내 휠라(FILA) 매장은 총 14개로 늘었다.

말레이시아는 동남아시아 주요 국가를 연결하는 허브이자 쇼핑몰 중심 유통 인프라를 갖춘 시장이다. 미스토 말레이시아는 핵심 상권 중심의 리테일 네트워크를 확대하는 한편 고객 경험 강화에 집중하고 있다.

페낭의 대표 쇼핑몰 ‘거니 플라자(Gurney Plaza)’에 오픈한 신규 매장은 동남아시아 최초의 ‘FILA 1911 스토어’로 운영된다. 라이프스타일과 퍼포먼스 제품군은 물론, 브랜드 역사와 헤리티지를 소개하는 전용 공간을 갖췄다. 선웨이 피라미드점, 미드밸리 사우스키점에 이어 60평 이상 대형 매장으로 운영되는 세 번째 플래그십급 매장이다.

미스토홀딩스는 ‘FILA 1911 스토어’ 콘셉트를 향후 태국, 인도네시아 등 동남아 주요 시장에 확대할 계획이다. 회사 관계자는 “말레이시아는 동남아 시장 확대를 위한 핵심 전략 거점”이라며 “브랜드의 역사와 가치, 스포츠 헤리티지가 전달되는 리테일 환경을 구축하겠다”고 말했다.