국토부, 체코 프라하 잇는 항공편 주 10회로 증대 합의

[헤럴드경제=소민호 기자] 한국과 동유럽을 잇는 여행상품이 체코행 주 3회 여객기 증편으로 더 다양해질 전망이다.

국토교통부는 지난 7월 28일부터 29일까지 체코 프라하에서 항공회담을 개최하고, 양국 간 여객 운수권을 현행 주 7회에서 주 10회로 3회 증대하는 데 합의했다고 6일 밝혔다.

현재 인천-프라하 노선은 대한항공(주 4회)과 아시아나항공(주 3회)이 나눠 운항하고 있다. 국토부는 2024년에도 여행객 증가에 따라 주 4회에서 주 7회로 한 차례 운항 편수를 늘린 바 있으나, 최근 여행업계와 한국관광공사 등 민관협의체 의견을 수렴한 결과 여전히 여행 수요가 상당한 것으로 확인돼 2년 만에 추가 증대를 추진하게 됐다고 설명했다.

이번 운수권 증대로 인해 신규 항공사의 시장 진입 기반이 마련되면서 항공권 가격 안정화와 함께 소비자들의 선택권이 확대될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 체코 운수권 증대는 앞서 진행된 헝가리(주 14회), 오스트리아(주 21회) 등 동유럽 국가들과 운수권 증대의 연장선이다.

이번 합의로 항공.여행업계는 한국과 체코·오스트리아·헝가리 간의 노선 계획을 더욱 유연하게 구성할 수 있게 됐다. 우리 국민의 동유럽 접근성이 향상되는 것은 물론, 한국을 찾는 유럽 외래 관광객의 유입도 한층 증가할 것으로 예상된다.

이소영 국토부 항공정책관은 “최근 동유럽 국가들과의 연이은 운수권 증대는 현장의 목소리를 반영한 것”이라며 “실제 항공사 취항으로 이어질 가능성이 높아 국민의 이동 편의와 선택권이 크게 개선될 수 있을 것”이라고 말했다.