2028~2037 교육 비전 10월 공개 국민 의견수렴 거쳐 내년 3월 확정

[헤럴드경제=전새날 기자] 국가교육위원회가 오는 10월 ‘2028~2037 국가교육 발전계획’ 시안을 공개하고 국민 의견수렴을 거쳐 내년 3월 최종적으로 확정한다. 국가교육의 향후 10년 청사진에는 AI 시대 교육혁신과 중장기 대입제도 개편, 학교 공동체 회복 등이 담길 예정이다.

국가교육위원회는 5일 교육부·문화체육관광부·국가유산청과 합동으로 주요 업무를 보고하고 이 같은 내용을 담은 하반기 추진계획을 발표했다.

국교위는 오는 10월 말 ‘2028~2037 국가교육 발전계획’ 시안을 발표한 뒤 국민 의견수렴을 거쳐 2027년 3월 말 최종안을 확정할 계획이다.

국가교육 발전계획은 ‘대전환기 대한민국의 선택, 새로운 교육 국가’를 비전으로 ▷학습의 국가 책임 ▷교육 전반 혁신 ▷학교 공동체 회복을 핵심 축으로 마련된다.

학습의 국가 책임 강화를 위해 영유아의 건강한 발달과 학생 기초역량 보장, 대학 자율화와 국가 재정투자 확대를 통한 지역 인재 양성, 생애 학습과 직업 전환 지원 등을 추진한다.

AI 기술을 활용한 교육과정·교수학습·평가 혁신과 함께 중장기 대학입학제도 개편도 국가교육 발전계획과 연계해 논의한다. 아울러 인간 고유의 역량을 키우는 교육과 국가 교육 과정 내 AI교육 내실화에도 착수할 방침이다.

학교 공동체 회복을 위해서는 교원의 교육활동을 보호하고 학교 시민교육을 강화한다. 또 중학교 역사 과목의 근현대사 비중을 확대하고 고등학교 사회 교과군에 선택과목을 신설하는 방향으로 역사 교육과정 개정을 추진한다. 기초 문해력 증진을 위한 정책 과제도 발굴한다.

국교위는 국가교육 발전계획 수립 과정에서 국민 참여위원회와 시도교육청 현장토론회, 국민 의견 플랫폼 등을 활용해 국민 의견을 수렴하고, 주요 정책은 대국민 속의 공론을 통해 결정할 계획이라고 밝혔다. 이와 함께 학생·청소년 참여기구를 국민 참여위원회에 신설하는 등 미래세대와 지역 현장과의 소통도 확대할 예정이다.

국교위는 상반기에는 국가교육 발전계획 수립을 위한 11개 특별위원회 논의를 진행했다. 또 AI시대 미래 교육 방향과 학교 시민교육 국가기본원칙안을 마련해 국민 의견을 수렴했다. 이 밖에 고교학점제 학점 이수 기준과 초등학교 1·2학년 ‘건강한 생활’ 교과 신설 등을 반영한 교육과정을 개정했다. 국가 교육 과정 모니터링단 확대와 위원회 운영 투명성 강화, 국민 참여위원회 개편 등도 추진했다.

차정인 국가교육위원장은 “사회적 가치를 창출하는 모든 영역으로 인재 개념을 확장하고 그 잠재력을 발휘하도록 지원하겠다”고 말했다.