현지 육상교통청 벤더 등록 후 첫 성과 MRT 노선을 360km 이상으로 확대하는 사업에 납품 “동남아 철도·배전 인프라 시장 공략 본격화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 가온전선이 싱가포르 도시철도(MRT) 전력망 구축 프로젝트에 600억원 규모로 배전 케이블을 공급한다고 6일 밝혔다. 지난해 현지 육상교통청 벤더 등록 후 첫 성과다.

싱가포르는 해당 프로젝트를 통해 2030년까지 MRT 노선을 현재 약 240km에서 360km 이상으로 확대할 계획이다. 이번 수주를 통해 가온전선은 공공 배전 프로젝트를 비롯한 동남아 주요 국가 철도·배전 인프라 시장을 적극 공략한다는 방침이다.

가온전선은 최근 미국 글로벌 빅테크 발전소와 공급 계약을 체결하고, 자회사 LSCUS를 통해 LS전선과 협력해 인공지능(AI) 데이터센터용 제품 수주를 확대하는 등 해외 시장을 확대하고 있다. 해외 배전 인프라 시장은 최근 전력 공급 부족 국면에서 국내보다 높은 수익성을 확보할 수 있다.

정현 가온전선 대표는 “미국과 싱가포르 등 전략 시장을 중심으로 해외 매출 비중을 지속적으로 확대하며 수익성과 성장성을 함께 높여 나가겠다”고 말했다.