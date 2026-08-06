8일 5개 단지 약 5000세대가 이웃 간 경계를 허물고 어울리는 공동체 축제 개최...차 없는 거리에 대형 워터슬라이드, 문화공연, 각종 체험, 먹거리 장터 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구 장위동 일대 장위뉴타운 5개 아파트 단지가 한마음으로 펼치는 ‘제2회 장위뉴타운 모두모여 페스티벌(장뉴모모페)’이 오는 8일 장월로 37 일대에서 펼쳐진다.

‘장뉴모모페’는 2025년 성북구 장위동 5개 아파트 단지(꿈의숲아이파크, 래미안장위퍼스트하이, 래미안장위포레카운티, 꿈의숲대명루첸, 꿈의숲코오롱하늘채) 주민들이 주도해 시작한 행사다. 약 5000여 세대가 어우러지는 화합의 장이 되어 장위뉴타운 주민의 높은 호응 속에 올해 제2회를 맞이하게 되었다.

1회 행사에서는 차 없는 거리에서 단지별 체험 부스, 플리마켓, 화합 붓글씨 퍼포먼스, 입주민 재능기부 공연 및 먹거리 부스 등 다채로운 프로그램을 선보였으며 지역 주민 간 따뜻한 소통의 물꼬를 텄다는 평가를 받았다.

이번 제2회 행사에서는 차 없는 거리 및 간대어린이공원 일대에 어린이와 청소년, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 대형 워터슬라이드와 신나는 물놀이 공간을 조성한다. 무더위를 잊게 할 시원한 물놀이 시설과 더불어 입주민들이 직접 참여하는 다채로운 체험 부스와 풍성한 먹거리 장터, 문화 공연 등도 마련했다. 어른들에게는 도심 속 휴식을 선사하는 세대 통합형 축제의 장이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

장위뉴타운 주민 이** 씨(38)은 “2024년 장위동으로 이사 온 후 이웃과 소통할 기회가 많지 않았는데 작년 장위모모페에서 장위뉴타운 모든 이웃이 함께 어우러지면서 마음을 열고 친하게 지내는 이웃이 생겨 참 좋았다” 면서 “올해도 가족과 이웃과 축제를 즐기기 위해 달력에 표시를 해두었다”면서 기대감을 보였다.

이승로 성북구청장은 “주민들이 직접 뜻을 모아 이웃 간의 경계를 허물고 단지 간 상생하는 연합 축제를 이어가는 모습이 매우 뜻깊고 자랑스럽다”며 “앞으로도 장위뉴타운을 비롯해 성북구 내 다양한 지역에서 주민 주도의 공동체 활성화 사업이 더욱 활발해질 수 있도록 구 차원의 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.