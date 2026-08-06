“오만과 합의가 호르무즈 해협 전면 개방 의미하는 것 아냐” “호르무즈 합의는 이란과 오만간의 문제…외세 개입 용납 불가”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이란과 오만이 호르무즈 해협의 상선 안전 통항로 확보를 위한 협상에서 항로의 지리적 좌표에 합의했다고 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 5일(현지시간) 밝혔다.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 바가이 대변인은 “호르무즈 해협을 접한 두 연안국인 이란과 오만은 상선들의 안전한 통항로 구축을 목표로 지난 두 달간 협상을 진행해 왔다”며 “이란 관계 당국은 이와 관련해 기술, 법률, 안보, 환경 등 다양한 측면을 심도 있게 검토했다”고 밝혔다.

바가이 대변인은 이어 “제안된 항로의 지리적 좌표에 대한 합의가 이뤄졌다”며 “주요 고려 사항과 합의점을 담은 양국 간 공동 성명이 현재 검토 및 마무리 단계에 있다”고 설명했다.

그는 “미국의 해상 봉쇄를 비롯해 이란과 이란의 이익을 겨냥한 공격적이고 위협적인 행동 등 해협을 불안정하게 만드는 요인들이 여전히 존재한다”면서 “따라서 이란과 오만 간의 합의 그 자체만으로는 통항 선박의 안전을 완벽히 보장할 수는 없다”고 선을 그었다.

바가이 대변인은 이어 아바스 아라그치 외무장관이나 종전 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이번 주말 파키스탄 또는 카타르를 전격 방문할 계획이 없다고 밝혔다. 파키스탄과 카타르는 이란과 미국 간 중재국 역할을 해왔다. 다만 그는 “파키스탄과 카타르가 역내 긴장 완화를 위한 노력을 계속하고 있으며, 이란은 이들 국가와 지속해 접촉하며 의견을 교환하고 있다”고 덧붙였다.

오만과의 호르무즈 항로 합의와 관련해 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 “새로운 합의가 이행될 경우 호르무즈 해협 내 기존 임시 항로들은 폐쇄되며, 해협을 진출입하는 선박 항로의 상당 부분이 이란 영해를 통과하게 된다”면서도 “오만과의 합의가 호르무즈 해협의 전면 개방을 의미하는 것은 아니다”고 선을 그었다.

가리바바디 차관은 이어 “호르무즈 해협 개방에는 구체적인 충족 요건들이 필요하며, 관련 합의는 오로지 이란과 오만 양국 간에만 이루어져야 한다. 어떠한 외세의 개입도 용납하지 않을 것”이라고 강조했다. 그는 그러면서 “현재 오만과 조율 중인 이 항로는 2~4개월간 운영될 임시 항로 성격”이라며 “하지만 오만과의 협상에서 임시 항로의 운영 기간을 연장하는 방안이 함께 논의되고 있다”고 부연했다.

가리바바디 차관은 최근 미국과의 협상 진행 상황에 대해서도 이란 측의 입장을 밝혔다. 그는 “새로운 분쟁이 시작된 지 약 4∼5일 후 미국 측이 협상 및 문제 해결을 요청하는 메시지를 보내온 것은 사실”이라며 “그러나 최근 이란은 미국과 어떠한 협상도 진행한 바 없다”고 단언했다.

한편, AP 통신은 이란과 오만 협상단이 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의문 초안을 타결했으며, 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 최종 승인만 남겨두고 있다고 복수의 중동 지역 관리를 인용해 보도했다.

협상 내용에 정통한 이 관리들은 합의안이 해협을 둘러싼 분쟁의 임시 해결책 성격을 띠고 있으며, 합의가 성사될 경우 미국과 이란이 이란 핵 프로그램에 대한 협상을 재개할 수 있는 길을 열어줄 것이라고 전망했다.

로이터통신과 인터뷰한 현지 소식통은 “어떤 형태로든 호르무즈 해협에 대한 통제권을 부여하는 양보는 이미 이뤄졌다”고 말했고, 다른 소식통은 통제의 정의를 어떻게 규정할지에 대한 세부 사항이 아직 논의 중이라고 전했다.

이란 고위 소식통에 따르면, 현재 테이블에 오른 합의문 초안에는 해협을 통해 걸프해역으로 들어오는 선박에 대한 이란의 통제권이 명시되어 있다. 가장 큰 쟁점은 반대 방향으로 항해하는 선박에 대해 이란이 어떤 역할을 맡을지 여부다.