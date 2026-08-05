6일 아침 최저기온 21~27도 예고

[헤럴드경제=김희량 기자] 가을에 들어선다는 절기 입추(立秋)를 하루 앞둔 6일, 서울의 낮 최고 기온이 40도에 이를 수 있겠다.

목요일인 6일 아침 최저기온은 21∼27도, 낮 최고기온은 30∼39도일 것으로 전망된다.

서울의 경우 아침 최저기온은 27도, 낮 최고기온은 39도로 예보가 됐지만 기상청의 평균 절대 오차(1도)를 감안할 경우 최고 40도 도달이 가능하다.

40도에 이를 경우 역대 최고기온이 달라질 수 있다. 서울(서울기상관측소 기준)에서 1907년 10월 근대적인 기상관측을 시작한 이래 최고기온은 2018년 8월 1일의 39.6도였다. 두 번째로 높았던 기온은 1994년 7월 24일의 38.4도로, ‘39도 예보’는 그 자체로 기록적인 더위임을 의미한다.

서울 외 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 ▷인천 26도와 38도 ▷대전·광주 26도와 37도 ▷대구 26도와 36도 ▷울산·부산 26도와 33도로 예보됐다.

현재 수도권 30개 구역과 전남광주 광양 등 31개 육상 기상특보 구역에 최상위 폭염특보인 폭염중대경보가 내려지는 등 대부분 지역은 폭염특보 아래에 있다.

비교적 기온이 낮은 강원영동 또한 5일 대부분 지역에 폭염주의보가 다시 내려진 상태다.

더위의 끝을 알 수 없는 상황인 만큼 건강 관리에 각별한 주의가 필요하다.

금요일인 7일은 아침 최저기온이 22∼27도, 낮 최고기온이 31∼39도로 6일과 비슷할 것으로 예보됐다.

주말은 흐리고 비가 내리는 지역이 나오면서 토요일인 8일은 아침 최저기온이 22∼27도이고 낮 최고기온이 27∼36도, 일요일인 9일은 21∼26도와 26∼34도로 기온이 이전보다 다소 낮아지겠으나 평년기온에 견주면 여전히 높을 전망이다.

이후 최소 광복절까지는 체감온도가 내륙을 중심으로는 35도 이상, 나머지 지역은 33도 이상까지 오르는 무더위가 계속될 것으로 보인다.

제13호 태풍 돌핀도 일본 오키나와를 거쳐 중국 상하이 남쪽에 상륙할 가능성이 매우 커지면서 폭염을 끝내주기 어렵게 됐다.

돌핀이 지나가면서 우리나라 주변 기압계가 재편될 수 있지만, 그렇다고 더위가 끝나지는 않을 것이란 전망이 우세하다. 아직 8월 상순으로 북태평양고기압 세력이 가장 강할 때여서 기압계가 재편되더라도 우리나라는 북태평양고기압 영향권에 놓일 가능성이 높아서다.