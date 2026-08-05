20년 만에 공동 펀드 조성 데이터센터·친환경 전력망 등에 투자

[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국산업은행과 우정사업본부가 각각 5000억원을 출자해 총 1조원 규모의 인공지능(AI) 인프라 펀드를 조성한다.

산업은행은 5일 서울 여의도 본점에서 우정사업본부와 ‘AI 인프라 금융협력 체계 구축’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 AI 인프라 관련 우량 투자 대상을 공동 발굴하고 대규모 프로젝트에 함께 자금을 공급할 계획이다. 산업은행과 우정사업본부가 각각 5000억원을 투입해 가칭 ‘AI 인프라 펀드’를 만들고 차세대 데이터센터와 친환경 에너지 설비 등 AI 산업 기반시설에 투자한다.

산업은행과 우정사업본부가 공동 펀드를 만드는 것은 2006년 이후 20년 만이다. 당시 양 기관은 교육과 철도, 발전 분야에 총 1조원 규모의 펀드를 조성해 울산과학기술원과 인천국제공항철도, 신분당선, 케이파워 발전소 등 국가 기반시설 사업에 투자했다.

이번 펀드는 정부가 추진하는 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 ‘3대 메가프로젝트’와 서남권 프로젝트에 활용될 예정이다.

양 기관은 신재생에너지 공급 여건이 좋은 서남권 등 비수도권을 중심으로 친환경 전력망과 대형 데이터센터를 연계한 AI 산업 거점을 구축한다는 방침이다. 수도권에 집중된 데이터센터를 지역으로 분산하고 관련 산업 육성과 일자리 창출을 유도한다는 구상이다.

박상진 산업은행 회장은 “AI 경쟁력은 대규모 데이터센터와 차세대 전력망 등 핵심 인프라를 얼마나 신속하고 안정적으로 구축하느냐에 달려 있다”며 “이번 협약이 대한민국의 디지털 전환을 이끄는 모범적인 협력 사례가 되길 기대한다”고 말했다.