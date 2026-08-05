[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 홍경민과 해금 연주자 김유나 부부가 상반된 교육관으로 팽팽한 신경전을 벌였다.

4일 방송된 SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 끝에는 홍경민, 김유나 부부의 출연이 예고됐다.

공개된 예고 영상은 10살 큰딸 라원이가 아침부터 홀로 김치덮밥을 만드는 장면으로 시작됐다.

아침 식사를 준비 딸 라원이 덕분에 온 가족은 화기애애한 분위기 속에서 함께 식탁에 둘러앉았다.

하지만 식사 도중 홍경민이 “1000원짜리 몇 장 줘? 얼마 줘?”라며 딸의 용돈을 챙기려 하자 아내 김유나는 “돈이 왜 필요해. 얘 돈 있어”라며 돈을 주지 말라는 눈치를 줬다.

그럼에도 홍경민은 5000원을 꺼내 들자 김유나는 “아니 1000원이면 되지 왜 5000원이나 줘”라며 살짝 언성을 높였다.

이후 부부의 동상이몽은 교육으로까지 이어졌다. 김유나는 “애들 학원도 다 끊었잖아. 난 그래도 평균 이하까진 해야 된다고 봐”라며 아이들의 교육에 관한 생각을 밝히자 홍경민은 “‘굳이 그렇게 해서 대학을 가야 될 필요가 있는가’라는 생각이 든다는 거지”라며 의견 차이를 보였다.

이어진 인터뷰에서도 김유나는 “솔직히 아이들을 아빠가 다 버려 놨다”며 “본인이 본인 무덤을 팠다고 해야 하나? 너무 화가 난다”고 불만을 털어놨다.

아내의 말에 홍경민은 “가수가 노래 따라간다는 말처럼 와이프와의 우정이 흔들리고 있는 게 아닌가”라며 두 사람의 이야기에 대한 궁금증을 자아냈다.