[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교육청 누리집을 통해 2027학년도 공립학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험의 선발 예정 분야(과목)와 인원, 시험 일정 등을 사전 예고했다고 5일 밝혔다.

선발 예정 인원은 총 466명이다.

교육부의 교원 정원 가배정과 교원 정년·명예퇴직, 학생 수와 학급 수 등을 종합적으로 반영해 산정했다.

이는 지난해 사전 예고 인원인 557명보다 91명 감소한 규모다.

분야(과목)별 선발 예정 인원은 초등교사 192명, 중등교사 117명, 유치원교사 51명, 특수교사 39명, 전문상담교사 24명, 보건교사 17명, 영양교사 16명, 사서교사 10명이다.

최종 선발 분야와 인원, 시험 세부 사항은 시행계획 공고를 통해 확정·안내할 예정이다.

시험 일정은 초등의 경우 9월 9일 시행계획을 공고하고 11월 7일 제1차 시험, 2027년 1월 6일부터 8일까지 제2차 시험을 실시한다.

중등은 9월 30일 시행계획 공고 11월 28일 제1차 시험, 2027년 1월 14일과 20일부터 21일까지 제2차 시험을 치를 예정이다.