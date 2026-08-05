2·3차 협력사 차세대 모빌리티·수출 지원 첫해 보증료 전액 면제

[헤럴드경제=박혜림 기자] 신용보증기금이 현대자동차·기아와 8개 은행이 자동차 부품기업의 미래 모빌리티 기술 개발과 해외 진출을 지원하기 위한 3000억원 규모의 상생금융 협약을 맺었다고 5일 밝혔다.

이번 협약에는 KB국민·NH농협·우리·하나·IBK기업·신한·iM뱅크·BNK경남은행이 참여했다. 대기업과 정책금융기관, 시중은행이 공동으로 재원을 조성해 현대차그룹 수출 사업에 참여하는 협력사를 지원하는 방식이다.

현대차그룹은 80억원을 특별출연한다. 국민·농협·우리·하나·기업은행은 각각 20억원, 신한은행은 10억원을 내놓는다. iM뱅크와 경남은행은 각각 6억원과 4억원을 출연해 전체 재원은 200억원 규모로 마련된다.

신보는 출연금을 바탕으로 현대차그룹의 수출 프로젝트에 참여하는 2·3차 협력사에 총 3000억원 규모의 공동 프로젝트 보증을 공급할 예정이다.

지원 대상 기업에는 100% 보증비율과 연 0.8%의 고정 보증료율이 적용된다. 협약 은행의 보증료 지원을 통해 첫해에는 보증료를 전액 면제하고 2~3년 차에는 0.3%포인트를 감면한다.

신보 관계자는 “이번 협약이 미래 모빌리티 시장 진출을 준비하는 자동차 부품사들의 원활한 자금조달에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 신보는 대기업 및 금융기관과의 견고한 협력 체계를 구축해 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 대·중소기업 간 동반성장 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 신보는 지난해 신성장동력 분야에 19조7439억원, 창업기업에 20조1097억원, 수출기업에 17조2519억원의 보증을 공급했다. 이와 함께 기술기업의 연구개발·사업화 단계에 따라 보증 한도를 차등 적용하고, 보증과 직접투자·민간투자 연계 프로그램을 운영하고 있다.