통신요금 자동납부·대상 카드 결제 시 캐시백

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 LG유플러스·KT·SK텔레콤에서 오는 31일까지 갤럭시 Z 폴더블 8 시리즈를 구매하는 고객을 대상으로 최대 5만원 캐시백 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

LG유플러스에서는 ‘LG U+ 스마트플랜 Plus 신한카드’로, KT에서는 ‘KT 가족만족 할부 신한카드’, SK텔레콤에서는 ‘SKT T라이트 신한카드’로 5만원 이상 단말기 할부 결제 및 통신요금을 자동납부하고 신한 슈퍼SOL을 통해 대상 카드로 10만원 이상 이용하면 5만원을 캐시백해준다. 직전 6개월 동안 신한카드(신용) 이용 이력이 없으면서 해당 카드를 최초 발급하는 고객이 대상이며, 마스터(Master) 브랜드에 한하여 제공된다.

한편, 이벤트 대상 카드는 갤럭시 Z 폴더블 8 시리즈 캐시백 이벤트와는 별개로 이용조건에 따라 통신요금에서 24개월 동안 최대 60만원 할인을 추가로 받을 수 있는 행사도 운영 중이다.

이벤트 대상인 통신 3사 카드 연회비는 모두 2만2000원이다.