다음 참여자로 대부금융협회 협회장·SBI 대표 지목

[헤럴드경제=정호원 기자] 저축은행중앙회 오화경 회장은 서민금융진흥원이 진행하는 ‘사람 살리는 금융’ 릴레이 캠페인에 동참한다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 “더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 ‘사람살리는 금융’이 지키겠습니다”라는 메시지를 릴레이 방식으로 확산는 사회적 연대의 의미를 담고있다. 불법 사금융으로 어려움을 겪는 국민을 보호하고, 금융의 공공성과 포용의 가치를 사회 전반에 확산하기 위해 마련됐다.

오화경 회장은 “금융은 단순한 자금 지원을 넘어 어려움에 처한 이웃이 다시 일어설 수 있도록 돕는 사회적 안전망이어야 한다”며 “서민과 취약계층이 불법사금융에 내몰리지 않고 필요한 분에게 필요한 자금이 제때 전달될 수 있도록 ‘사람 살리는 금융’의 가치를 현장에서 실천해 나가겠다”고 말했다.

중앙회는 이번 캠페인 참여를 계기로 불법사금융 피해 예방과 정책서민금융에 대한 사회적 관심이 더욱 확산되기를 기대한다고 밝혔다.

오화경 회장은 다음 참여자로 대부금융협회 정성웅 협회장과 SBI저축은행 김문석 대표를 지목했다.