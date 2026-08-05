[헤럴드경제=이명수 기자] 40도를 넘나드는 폭염이 여름철 피서지 선택까지 바꿔놓은 것으로 나타났다.

연합뉴스에 따르면, 쇼핑몰과 영화관 등 냉방이 가능한 실내 시설을 찾는 수요는 늘어난 반면, 장시간 야외에 머무는 관광지로 향하는 이동은 큰 폭으로 감소했다.

5일 티맵모빌리티가 폭염이 본격화한 지난달 27일부터 이달 2일까지 전국 주요 방문지의 목적지 설정 건수를 전년 동기와 비교한 결과 쇼핑 카테고리는 5.2% 증가했지만 여행·레저 카테고리는 16.5% 감소했다.

쇼핑 카테고리에서는 대형마트가 26.2%, 백화점이 4.5% 증가했다.

극장은 52.1%, 과학관은 42.7%, 공연장은 39.2% 늘어 실내 문화시설을 찾는 수요도 크게 증가했다.

반면 야외 레저시설을 목적지로 설정한 건수는 폭염의 영향으로 급감했다.

수상·해양스포츠 시설은 52.5% 감소했고 전망대와 호수는 각각 50.4%, 49.1% 줄었다.

폭포·계곡도 47.9% 감소했으며 테마파크와 온천 역시 각각 37.7%, 23.4% 줄었다.

다만 해수욕장은 11.2% 감소하는 데 그쳐 다른 야외 관광지보다 상대적으로 수요를 유지했다.

올여름 티맵 이용자가 많이 찾은 해수욕장으로는 강릉 안목해변, 부산 송도해수욕장, 제주 함덕해수욕장, 충남 만리포해수욕장, 울산 진하해수욕장 등이 꼽혔다.

티맵모빌리티는 이 같은 이동 패턴 변화에 맞춰 실내 나들이 장소와 지역 맛집, 축제 등을 추천하는 서비스를 제공하고 있다.

‘팝업·전시’에서는 쇼핑몰과 전시, 팝업스토어 등 실내 행사 정보를 확인할 수 있고, ‘로컬맛집’에서는 현지인이 많이 찾거나 최근 방문이 늘어난 식당을 찾아볼 수 있다.