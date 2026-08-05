신속·정확 초동보고·관제 등 전분야 우수

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시소방본부 광주권역부본부 119종합상황실이 소방청 주관 ‘2026년 상반기 시·도 119종합상황실 재난상황관리 평가’에서 전국 최고 점수를 기록했다.

이번 평가는 2025년 11월 21일부터 2026년 5월 31일까지 전국에서 발생한 주요 재난 105건을 대상으로 진행됐다. 소방청은 상황관리와 상황대응 등 11개 정량 지표를 기준으로 종합 평가했다.

평가 결과, 광주권역부본부 119종합상황실은 9개 특·광역시가 속한 그룹평가에서 102점을 획득, 전국 최고점을 받았다. 특히 신속·정확한 초동보고 체계와 현장 영상·무선 관제 부문 등 전 분야에서 우수한 평가를 받았다.

채덕현 119종합상황실장은 “24시간 긴장을 놓지 않은 대원들의 노력의 결실”이라며 “상반기 성과에 안주하지 않고 하반기에도 철저한 상황 관제로 통합특별시민이 안심할 수 있는 최고의 재난상황관리 서비스를 제공하겠다”고 말했다.