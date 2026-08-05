[헤럴드경제=정대한 기자] 에이피알이 북미·유럽 시장을 중심으로 사상 최대 분기 실적을 달성했다고 5일 밝혔다.

에이피알은 이날 잠정 실적 공시를 통해 지난 2분기 연결 기준 매출액이 7675억원으로, 전년 대비 134.2% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 134.5% 증가한 1906억원으로 집계됐다. 영업이익률은 24.8%다. 분기 기준 사상 최대 실적이다.

올해 상반기 누적 매출도 1조3609억원으로, 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 지난해 연간 매출액(1조5273억원)과 맞먹는 규모다. 화장품-뷰티 사업 부문의 글로벌 성장세가 상반기 호실적을 견인했다.

2분기 화장품-뷰티 부문 역시 전년 동기 대비 185.5% 증가한 6483억원의 매출을 기록하며 분기 최대 실적을 달성했다. 글로벌 시장 공략과 온-오프라인 채널 확대, 제품군 확장이 바탕이 됐다.

지역별로는 북미 온오프라인 유통망 확대와 유럽 시장 진출 본격화에 힘입어 해외 매출이 7000억원을 돌파했다. 전년 동기 대비 178% 증가한 수치다. 전체 매출의 92%를 차지했다. 북미와 유럽 매출 비중은 지난해 같은 기간 40%에서 올해 68%까지 확대됐다. 유럽은 사업 규모 확대에 따라 이번 분기부터 별도 지역으로 구분해 실적을 공개했다.

북미는 전년 동기 대비 264.6% 증가한 3763억원의 매출을 기록했다. 온라인 채널 성장세를 이어가는 동시에 타겟과 월마트 등 현지 대형 리테일러 입점을 확대했다. 하반기에는 코스트코 입점도 앞두고 있다.

유럽은 영국·프랑스·독일·이탈리아·스페인 등 5개국을 중심으로 아마존과 틱톡샵 등 온라인 채널 입점을 확대했다. 유럽 매출은 전년 동기 대비 380.3% 증가한 1451억원, 아시아 지역은 14.5% 증가한 1211억원을 기록했다. 기타 지역도 325% 증가한 617억원의 매출을 달성했다.

에이피알 관계자는 “북미를 중심으로 구축한 성장 기반이 유럽 등 신규 시장으로 빠르게 확산되면서 글로벌 사업이 안정적인 성장 궤도에 올라섰다”며 “앞으로도 제품 경쟁력과 브랜드 경쟁력을 강화하는 한편 글로벌 유통망 확대를 통해 해외 시장에서의 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.