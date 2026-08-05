- 2026년 2학기 온라인 수강…25일부터 지식재산개론, 저작권법 등 15주간 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 산업현장에서 중요성이 높아지고 있는 지식재산에 대해 법‧제도부터 지식재산 전반의 실무 역량을 배양할 수 있는 공인된 온라인 학사학위 과정이 시작된다.

지식재산처 국제지식재산연수원은 한국발명진흥회와 공동으로 오는 6일~18일까지 지식재산학 학점은행제 2026년 2학기 온라인 수강생을 모집한다.

이번 2학기 수업은 오는 25일부터 약 15주간 진행되며, 지식재산개론, 저작권법 등 총 11개 과목을 무료로 제공한다. 1인당 최대 7개 과목(총 21학점)까지 수강할 수 있고, 수강신청은 지식재산학 학점은행 사이트에서 가능하며, 선착순으로 모집한다.

본 과정은 고등학교 졸업 이상의 학력을 가진 국민이라면 누구나 수강할 수 있고, 학위수여 요건을 충족할 경우 교육부장관 명의 ‘지식재산학사’ 학위를 취득할 수 있다.

지식재산처와 협약을 맺은 대학의 재학생은 지식재산학 학점은행을 통해 수료한 과목을 소속 대학에서 학점으로 인정받을 수 있다. 이번 2학기에는 가톨릭관동대, 건양대, 경일대, 계명대, 동명대, 전북대, 제주대, 충남대, 춘해보건대, 한라대, 한세대, 한국공학대 등 12개 대학과 학점교류를 진행한다.

지식재산처 송성헌 국제지식재산연수원장은 “산업 현장에서 지식재산을 이해하고 활용하는 역량의 중요성이 계속 커지고 있다”며, “수강생들이 산업 현장에서 필요로 하는 전문인재가 될 수 있도록 내실 있게 교육과정을 운영하겠다”고 밝혔다.

한편, 수강신청과 학위 취득에 관한 자세한 사항은 지식재산학 학점은행제 누리집 또는 한국발명진흥회에 문의하면 된다.