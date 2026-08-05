신규 가입, 계좌 이전, ISA 만기 이전 고객 대상

[헤럴드경제=정윤희 기자] 하나증권은 개인형퇴직연금(IRP) 고객을 대상으로 ‘IRP 신규 및 순증 이벤트’를 실시한다고 5일 밝혔다.

회사는 올해 말까지 IRP 계좌를 신규 개설한 후 10만원 이상 입금한 고객에게 신세계 모바일 상품권 1만원을 제공한다. 또, 타 금융기관 IRP를 하나증권으로 이전하거나 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기자금을 IRP 계좌로 입금한 고객에게는 순증 금액에 따라 최대 3만원의 모바일 상품권을 제공한다.

하나증권은 고객의 안정적인 연금 자산 형성을 위해 일대일 맞춤형 연금 자산관리 서비스를 지속적으로 강화하고 있다. 최근 신설된 연금컨설팅실을 통해 개인별 재무진단과 연금 설계를 지원하고 있으며, 비대면 연금관리 서비스와 디지털 기반 자산관리 기능도 확대해 고객 중심의 연금 서비스를 제공하고 있다.

이 같은 노력은 운용성과로도 이어지고 있다. 하나증권은 올해 2분기 금융감독원 통합연금포털 기준 IRP 원리금비보장상품 1년 수익률 54.91%를 기록하며 3분기 연속 증권업계 1위를 달성했으며, 3년 수익률 역시 23.33%로 가장 높은 수준을 기록했다.

특히, 확정기여형(DC) 원리금비보장형 10년 수익률 9.55%, 확정급여형(DB) 원리금비보장형 10년 수익률 7.03%를 기록, 각각 증권사 1위를 달성했다. 최근에는 퇴직연금과 개인연금을 합한 연금자산 5조원 돌파를 앞두고 있다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 “이번 이벤트를 통해 더 많은 고객들이 연금 투자를 시작하고 체계적 자산관리를 경험하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 우수한 운용성과와 전문적인 연금 컨설팅 서비스를 바탕으로 고객의 안정적인 노후 자산 형성을 적극 지원하겠다”고 말했다.