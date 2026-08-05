8일과 9일 양일간 행사 진행돼 코요태·다이나믹듀오 무대 올라 첫날 ‘춘천호수 드론라이트쇼’도

[헤럴드경제=김명상 기자] 레고랜드는 오는 8일과 9일 양일간 ‘레고랜드 워터풀 파티’를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 당일 레고랜드 입장객 누구나 무료로 관람할 수 있다.

행사는 양일 모두 오후 3시부터 시작한다. 8일 1일차에는 코요태와 노라조가 출연하며, 9일 2일차에는 이상호·이상민 형제와 다이나믹 듀오가 무대에 오른다. 본 공연 전후로는 레고랜드 공연팀의 퍼포먼스와 디제이 주디(DJ Joody)가 전문 치어리딩 팀과 함께 연출하는 K팝 이디엠(EDM) 타임, 애프터 파티가 진행된다.

일반 입장객은 행사 시작 30분 전인 오후 2시 30분부터 입장할 수 있다. 엘지유플러스(LG U+) 10년 이상 장기 고객 및 VVIP 고객은 행사 시작 1시간 전인 오후 2시부터 입장할 수 있는 우선 대기열을 이용한다.

행사장 편의와 안전 대책도 마련했다. 레고랜드는 행사장 내 푸드 트럭과 함께 햇볕을 피할 수 있는 그늘막, 스탠딩 테이블을 설치하고, 쿨링 패치를 선착순 증정한다. 행사장에는 전문 안전 요원, 경호원, 응급 의료진, 구급차가 대기하며, 거품 특수 효과 대신 안개, 레이저, 워터 캐논 등 안전성을 고려한 특수 효과를 사용한다.

레고랜드 워터풀 파티는 폭우가 오지 않는 한 가벼운 우천 시에도 예정대로 진행된다. 8일 행사 뒤에는 오후 8시 30분부터 춘천시가 주최하는 ‘춘천호수 드론라이트쇼’가 이어진다. 레고랜드 인근 의암호 상공(춘천대교 일대)에서는 2000여 대의 드론이 동원되는 드론쇼가 펼쳐지고, 춘천시는 드론쇼 진행 중 레고랜드 정문과 주차장 사이 도로의 차량 운행을 일시 통제한다.

행사 세부 일정과 입장 대기열 등 자세한 내용은 레고랜드 코리아 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.