[헤럴드경제=이명수 기자] 수요일인 5일 경기 김포·안산·하남·오산·여주·평택·용인은 기온이 39도, 서울과 광주는 38도까지 오르는 등 서쪽 지역을 중심으로 한낮 기온이 40도에 육박하는 극한폭염이 이어진다.

지난밤에도 수도권과 호남 등 서쪽과 영남 내륙은 열대야에 시달렸다.

연합뉴스에 따르면, 서울(종로구 서울기상관측소 기준)은 밤(오후 6시 1분부터 이튿날 오전 9시까지) 최저기온이 29.0도로 밤 기온이 30도 아래로 떨어지지 않는 이른바 ‘초열대야’를 겪을 뻔했다.

보라매공원 인근 기상청 서울청사 내에 관측장비가 있는 동작구의 경우 간밤 최저기온이 30도를 웃돌아 초열대야를 겪기도 했다.

북태평양고기압의 기압능이 동해상에 자리, 고기압 가장자리를 따라 우리나라로 동풍이 불어 들면서 수도권과 호남이 ‘푄현상’에 직격당하고 있다. 푄현상은 공기가 산을 넘으며 뜨겁고 건조해지는 현상을 말한다.

오전 8시 현재 주요 도시 기온을 보면 서울·인천 29.3도, 부산 28.6도, 대전·광주 28.2도, 대구 27.3도, 울산 26.8도 등 대체로 서쪽에 있는 도시들 기온이 더 높다.

이날 전국 낮 최고기온은 30도에서 38도 사이에 분포할 것으로 예상된다.

서울과 광주는 38도, 대전은 37도, 인천과 대구는 36도까지 기온이 오르겠다.

반면 부산은 낮 최고기온이 34도, 울산은 33도에 머물겠다.

지역 평균 해발고도가 965ｍ인 강원영동의 ‘고원도시’ 태백은 이날 낮 최고기온이 29도로 30도에 못 미칠 전망이다.

이날 오후에서 저녁 사이 충남·전북 서해안과 호남, 늦은 오후부터 저녁 사이 서울·인천·경기남서부에 소나기가 올 때가 있겠다.

이 소나기는 무더위를 해소하는 데 역부족이겠다.

기온이 소나기가 내릴 때 떨어졌다가 그친 뒤 바로 오르면서 소나기는 습도만 올려 무더위기를 부추기는 역할만 할 가능성이 크겠다.

무더위는 당분간 더 이어질 것으로 예상된다.

변수는 제13호 태풍 돌핀인데, 기상청은 최신 예보에서 이날 오전 3시 일본 오키나와 동쪽 1천140㎞ 부근 해상을 지난 돌핀이 중국 상하이 쪽을 향해 서진을 지속, 10일 오전 3시께 상하이 남동쪽 530㎞ 해상에 이를 것으로 내다봤다.

돌핀이 상하이 남동쪽 앞바다까지 간다는 전망은 일본 등 관련국 기상청들 모두 대동소이하게 내놓고 있다.

돌핀이 예상대로 움직이면 더위를 종식하는 역할은 해주지 못할 것으로 보인다.

남부지방의 극심한 가뭄을 해소해주지도 못할 것으로 보이는데, 최신 중기예보상 비 소식은 일요일인 9일 강원영동과 제주에만 있다.

9일부터 광복절까지 기온 전망을 보면 아침 22∼27도, 낮 29∼36도로 ‘극한폭염’까지는 아니지만 예년 대비 더운 상황이 이어질 것으로 전망된다.