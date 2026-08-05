인도 나바셰바·문드라 허브로 활용 동아프리카 케냐·탄자니아 연결

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM이 9월부터 인도와 동아프리카를 연결하는 컨테이너 서비스 ‘GIA(Gulf - India - East Africa Service)’를 개설한다고 5일 밝혔다.

GIA 서비스는 최원혁 사장 부임 이후 추진 중인 컨테이너 부문 ‘허브 앤 스포크’ 전략의 두 번째 아프리카 지선망으로, 인도 및 중앙아시아발 화물이 집결하는 나바셰바와 문드라를 중심으로 동아프리카를 연결한다.

첫 출항은 9월 넷째 주 나바셰바에서 시작되며, 2800TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)급 컨테이너선 5척이 투입된다. 기항지는 나바셰바(인도) - 문드라(인도) - 다르에스살람(탄자니아) - 몸바사(케냐) 순이다. 중국 COSCO SHIPPING, 싱가포르 PIL, 대만 인터아시아라인 등 4개가 공동 운항하며, 향후 중동 지역까지 기항지를 확장할 계획이다.

HMM은 기존 스페인 알헤시라스를 거점으로 한 북아프리카 및 서아프리카 노선(MA2)에 이어 이번 동아프리카 노선(GIA)까지 새롭게 개설함으로써, 아프리카 전역에 걸친 중장기 네트워크 확장의 확고한 교두보를 마련하게 됐다. 특히, 신규 기항하는 케냐와 탄자니아는 항만 인프라와 내륙 물류 개발이 지속되고 있는 동아프리카의 대표 관문 항만으로, 화주 대상 서비스 편의성을 크게 제고할 것으로 기대하고 있다.

HMM은 허브앤스포크 전략을 기반으로 초대형선이 기항하는 원양 글로벌 서비스와 지역 지선망을 결합한 촘촘한 네트워크를 구축함으로써 시장 변화에 유연하게 대응하고 고객 서비스 경쟁력을 높이겠다는 방침이다.

이를 위해 기존에 보유한 초대형선과 시너지를 낼 수 있는 경쟁력 있는 피더선을 지속 확보 중이다. HMM 최근 공시를 통해 중장기 전략을 업그레이드하며, 컨테이너 선대를 2030년까지 147만TEU, 166척까지 확대할 계획을 밝힌 바 있다.

HMM 관계자는 “이번 인도-동아프리카 서비스 개설은 허브앤스포크 전략을 아프리카 전역으로 확대하는 중요한 이정표”라며 “앞으로도 성장 가능성이 높은 시장에 대한 네트워크를 지속해서 확충하고 차별화된 서비스 경쟁력을 바탕으로 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

한편, HMM은 HMM이 오는 2030년까지 5년간 약 29조원을 투입해 컨테이너선과 벌크선을 모두 276척 규모로 확대한다.

HMM은 앞서 지난 2022년 7월부터 2027년 7월까지 15조원을 투자한다는 계획을 세우고, 2024년 6월까지 6조5000억원을 집행했다.

이후 2024년 9월 투자 기간을 2030년 말까지로 늘리고 총투자 규모를 23조5000억원으로 확대했다. 해당 계획에 따라 지난해 말까지 집행한 금액은 2조7000억원이다.