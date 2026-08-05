전국 서점 70곳에서 ‘문화요일 수요일×심야책방’

[헤럴드경제=손미정 기자] 매주 수요일 밤 불을 밝힌 서점들이 다채로운 독서문화 프로그램으로 국민들을 기다린다.

문화체육관광부(이하 문체부)는 한국출판문화산업진흥원(이하 출진원), 한국서점조합연합회(이하 한국서련)와 함께 5일부터 전국 지역서점 70곳에서 하반기 ‘문화요일 수요일×심야책방’을 운영한다고 밝혔다.

앞서 문체부와 출진원, 한국서련은 하반기 ‘문화요일 수요일×심야책방’을 운영하기 위해 지난 6월 참여서점을 공모, 지역서점 70곳을 선정했다. 지역별로는 서울·경기 35곳, 강원 2곳, 충청 5곳, 전라 8곳, 경상 15곳, 제주 5곳이 선정됐다.

선정된 서점들은 매주 수요일에 운영시간을 연장해 서점의 개성과 지역 특성을 살린 총 380개의 독서문화 프로그램을 진행하게 된다. 서점별로 최대 280만원의 문화 활동 운영비 등이 지원된다.

올 상반기 전국 지역서점 70곳에서 영화, 여행, 예술 등 다양한 문화 활동을 책과 접목한 프로그램을 운영돼 큰 호응을 얻은 가운데, 하반기에도 지역의 문화와 자연, 주민의 일상을 소재로 삼아 책과 결합한 다양한 프로그램이 준비된다.

강원 강릉의 ‘강다방 이야기공장’은 지역 영화인들과 책을 읽고 영화를 감상하며 이야기를 나누는 ‘영화가 끝난 뒤, 책이 시작되는 밤’을 운영한다. 전남 목포의 ‘포도북스’는 지역 독립영화제와 연계해 영화감상법을 소개하고 목포의 근대문화유산과 야경을 책과 사진으로 만나는 활동을 진행한다.

경기 수원의 탐조 전문서점 ‘탐조책방’에서는 인근 서호의 새를 관찰해 글과 그림으로 기록하고 새를 주제로 한 책갈피를 만든다. 경기 안산의 ‘생활관’은 명상과 달리기를 다룬 책을 읽고 명상과 가벼운 움직임, 천천히 달리기를 함께한다.

부산의 ‘인디고 서원’은 인문학 강의를 듣고 건강한 음식을 함께 만들어 본다. 이 밖에도 시 낭독회, 나만의 책 만들기, 그림책과 향을 결합한 체험 등 다채로운 프로그램을 만날 수 있다.

네이버와 협력한 ‘심야책방 네이버 기획전’도 마련해 오는 17일부터 네이버에서 ‘심야책방’을 검색하면 참여서점의 위치와 프로그램을 확인하고, 바로 예약할 수 있도록 했다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “일주일의 한가운데인 수요일에 가까운 동네서점을 찾아 책과 문화를 즐기며 일상에 새로운 활력을 얻기를 바란다”며 “지역서점의 개성과 전문성을 살린 다채로운 프로그램을 통해 국민들이 책과 친숙해질 수 있는 다양한 경험을 할 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.