생후 두 달 된 아기 사자 5일부터 에버랜드 뿌빠타운서 고객 첫 만남 삼성라이온즈 양창섭 선수가 이름 선물 현재 몸무게 5.5kg 폭풍 성장

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 8년 만에 태어난 아기사자 ‘라온’이를 일반 공개한다고 5일 밝혔다. 이날부터 에버랜드 동물원 뿌빠타운에서 만날 수 있다.

사파리월드에서 태어난 수컷 사자 라온이는 출생 직후 어미 사자가 새끼를 돌보지 못하면서 인공포육을 통해 키워졌다. 주키퍼(사육사)들이 어미를 대신해 젖병을 물리고 건강상태를 세심하게 살폈다.

라온이라는 이름은 지난달 삼성라이온즈에서 활약 중인 투수 양창섭 선수가 지어줬다. 올스타전을 마친 뒤 휴식기에 에버랜드를 찾아 삼성라이온즈 마스코트 ‘블레오 패밀리’의 막내 캐릭터와 같은 이름을 선물했다.

보살핌 속에 라온이는 현재 몸무게가 5.5kg을 넘어서는 등 건강하게 성장하고 있다. 생후 약 두 달 만에 방문객과 첫 만남을 갖게 됐다.

에버랜드 관계자는 “주키퍼들의 정성과 세심한 보살핌 속에 건강하게 성장한 라온이가 드디어 뿌빠타운에서 고객들과 만나게 됐다”며 “호기심 어린 시선으로 세상에 첫 발을 내딛은 라온이의 앞날을 많이 응원해주시길 바란다”고 말했다.