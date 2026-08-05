1월 파트너십 협업 결실…580여개 매장·온라인몰 론칭 19개 브랜드 150종 엄선, 성분·제형 차별화로 현지 공략

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ올리브영이 오는 20일(현지시간) 세포라 미국 오프라인 매장 580여개와 온라인몰에 ‘올리브영 K-뷰티에딧(OLIVE YOUNG K-Beauty Edit)’ 매대를 선보인다고 밝혔다. 지난 1월 체결한 파트너십의 첫 결과물이다.

올리브영은 5월과 6월 캘리포니아주 패서디나와 로스앤젤레스에 단독 매장을 열었다. 이번 세포라 입점으로 현지 소비자 접근성을 넓히게 됐다.

‘올리브영 K-뷰티에딧’에는 세럼·크림·선케어 등 기초 화장품을 중심으로 토너패드·클렌저·마스크팩 등 19개 K-뷰티 브랜드 제품, 약 150종을 채운다. 리쥬란·토리든 등 스테디셀러와 비플레인·톰 등 신진 브랜드도 포함했다. 올리브영은 브랜드와 상품 라인업을 연 2회 업데이트할 계획이다.

입점 브랜드는 리쥬란, 마녀공장, 메노킨, 메이크프렘, 바닐라코, 바이오힐보, 비플레인, 성분에디터, 셀퓨전씨, 아렌시아, 아비브, 에스네이처, 웰라쥬, 토리든, 톰, 파티온, 풀리, 헤브블루, 휩드 등 19개다.

현지화 마케팅도 전개한다. 세포라는 뉴욕 타임스퀘어 플래그십매장의 옥외광고판 등을 활용해 ‘올리브영 K-뷰티에딧’을 홍보한다. 미국 지역 전 회원에게 마케팅 콘텐츠도 발신할 예정이다.

20일부터는 뉴욕 타임스퀘어와 텍사스 오스틴, 플로리다 마이애미 등 세포라 주요 매장 앞에서 팝업스토어 트럭을 운영한다. 포토존을 조성하고 샘플을 증정하는 이벤트도 진행한다.

‘올리브영 K-뷰티에딧’은 연내 싱가포르·말레이시아·태국·홍콩 세포라 매장에 도입된다. 내년에는 캐나다·호주·영국·중동 등으로 확대한다.

김도영 올리브영 글로벌MD사업부장은 “미국 단독 매장이 K-뷰티의 다채로운 매력과 뷰티 루틴을 깊이 있게 체험하는 공간이라면, 세포라는 더 넓은 현지 고객에게 K-뷰티를 확산하는 채널이 될 것”이라고 말했다.

캐롤린 보야노스키 세포라 MD총괄부사장은 “K-뷰티는 전 세계 뷰티 시장의 판도를 새롭게 바꾸어 놓았다”며 “올리브영 파트너십을 통해 세포라 고객들이 K-뷰티를 가깝게 경험하도록 돕겠다”고 전했다.