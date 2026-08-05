국내 위험물 창고 최초 4방향 셔틀형 자동 입출고 제품 수용력 및 입출고 처리능력 20% 이상 향상 ‘DAX 전략’ 물류 현장 적용 현대글로비스와 협력해 스마트 물류 시스템 구축

[헤럴드경제=한영대 기자] GS칼텍스는 윤활유 글로벌 공급망 경쟁력 강화를 위해 인천 윤활유 글로벌 물류센터를 완전 자동화 시설로 전환한다고 5일 밝혔다.

이번 프로젝트는 GS칼텍스가 추진 중인 DAX(디지털&AI 트랜스포메이션) 전략이 물류 현장에 적용되는 대표 사례이다.

최근 글로벌 윤활유 시장에서 공급 안정성과 납기 경쟁력이 핵심 요소로 부각되고 있는 가운데 GS칼텍스는 증가하는 판매 물량에 선제적으로 대응하기 위해 이번 자동화를 추진하게 됐다.

GS칼텍스는 국내 위험물 취급 창고 최초로 4방향 셔틀형 자동 입출고 시스템을 도입, 내년 초부터 물류센터 입출고 전 과정을 자동화한다. 4방향 셔틀형 자동 입출고 시스템은 셔틀이 랙 내부를 전·후·좌·우 네 방향으로 이동하며 파렛트를 자동으로 입고·출고하는 방식이다. 기존 단방향 시스템보다 공간 활용도가 높아 동일 면적에서 더 많은 물량을 처리할 수 있다.

이번 시스템 도입으로 윤활유 글로벌 물류센터의 제품 수용력은 기존 약 3700파렛트에서 4600파렛트 이상으로 약 24% 확대될 예정이다. 또 기존 시간당 약 67파렛트를 처리하던 수작업 대비 25% 증가한 시간당 84파렛트의 입출고 처리가 가능해졌다.

이번 사업에는 현대글로비스가 스마트 물류 설루션 설계와 통합 제어 시스템 구축을 담당한다. 향후에는 GS칼텍스의 위험물 물류 운영 노하우와 현대글로비스의 물류 시스템 구축 역량을 결합, 유사한 물류 환경으로의 확산 가능성도 함께 모색할 계획이다.

GS칼텍스 관계자는 “이번 협력은 위험물이라는 특수한 물류 환경에서 4방향 셔틀형 자동 입출고 시스템의 적용 가능성을 실증하는 선도적인 프로젝트”라며 “현대글로비스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 2027년 초 자동화 글로벌 물류센터를 본격 가동해 생산성과 안전성을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, GS칼텍스는 DAX 전략 기반으로 제조 현장 혁신에 속도를 내고 있다. 2026년 상반기 대정비작업 때는 튜브 클리닝 로봇 등 다양한 AI(인공지능) 설루션을 활용했다.