[헤럴드경제=정찬수 기자] 에이솔루션이 남성 피부용 ‘액티브 올인원 2종’을 출시한다고 5일 밝혔다.

신제품은 피지 분비가 많고, 면도 자극을 자주 경험하는 남성 피부 특성을 고려해 두피부터 얼굴, 바디까지 관리할 수 있도록 기획했다. 25㎖ 용량으로 여행이나 운동 등에서도 사용할 수 있다.

‘에이솔루션 액티브 올인원 워시’는 샴푸와 페이스·쉐이빙 클렌징, 바디워시 기능을 하나에 담은 올인원 세정 제품이다. 여드름성 피부 완화 기능성을 갖췄다. 피부 온도 감소 인체적용시험도 완료했다.

‘에이솔루션 액티브 올인원 로션’은 에센스 타입의 올인원 로션이다. 저분자 히알루론산 콤플렉스와 판테놀, 트레할로오스를 함유해 수분 장벽 형성에 도움을 준다. 피부 자극 테스트와 면도 자극 진정 인체적용시험을 완료했다.

신제품은 이날부터 GS25 편의점에서 판매한다. 31일까지 교차구매 가능한 1+1 오프라인 프로모션도 진행한다.

에이솔루션 브랜드 담당자는 “에이솔루션 액티브 올인원 2종은 운동 후 언제 어디서든 간편하게 두피와 피부를 관리하고 싶은 남성 소비자를 위해 기획한 제품”이라며 “앞으로도 남성 피부 특성과 라이프스타일을 반영한 제품을 선보히겠다”고 말했다.