하이브로자임 플랫폼 기반 ‘ALT-B4’ 활용 피하주사 제형 독점 권리 부여 정맥주사를 피하주사로 전환…글로벌 파트너십 확대로 플랫폼 성장 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 바이오 플랫폼 기업 알테오젠이 글로벌 제약사와 자사의 재조합 인간 히알루로니다제 ‘ALT-B4’를 활용한 바이오의약품 피하주사(SC) 제형 개발 및 상업화에 관한 독점적 라이선스 계약을 체결했다.

알테오젠은 하이브로자임(Hybrozyme®) 플랫폼 기술이 적용된 ALT-B4를 파트너사의 바이오의약품 1개 품목에 적용해 SC 제형으로 개발·상업화할 수 있는 독점적 권리를 부여하는 계약을 맺었다고 5일 밝혔다.

총계약 규모는 선급금(Upfront)과 개발, 허가, 상업화에 따른 단계별 마일스톤을 포함해 최대 3억6500만달러(약 5219억원)다. 단, 이는 개발 및 상업화 성과에 따라 단계별로 수취하는 금액으로, 향후 임상에 실패하거나 상업화 이후 판매액이 미진할 경우 실제 수령 금액은 축소될 수 있다. 제품 상업화 이후 발생하는 순매출액에 따라 정해진 비율의 판매 로열티는 별도로 수취하게 된다.

이번 계약 대상인 ‘ALT-B4(성분명 베라히알루로니다제 알파)’는 정맥주사(IV)로 투여되는 바이오의약품을 대용량 피하주사(SC) 제형으로 바꿀 수 있는 독자적 효소 기술이다. 피하 조직의 히알루로난을 일시적으로 분해해 약물의 체내 흡수 및 확산을 촉진함으로써 환자의 투약 편의성을 대폭 개선한다.

제품의 환자 접근성을 극대화하는 동시에 글로벌 빅파마와의 장기 파트너십을 통해 안정적인 로열티 수익 기반을 확보하는 고부가가치 바이오 비즈니스 모델로 평가된다.

전태연 알테오젠 대표이사는 “미충족 의료수요가 높은 분야에서 혁신 치료제 개발을 선도해 온 파트너사와 라이선스 계약을 체결해 뜻깊다”며 “앞으로도 글로벌 파트너십을 지속적으로 확대해 플랫폼 사업의 성장을 가속화하겠다”고 말했다.