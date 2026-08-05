[헤럴드경제=정대한 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거는 2개 이상의 매장을 운영하는 다점포 가맹점주가 증가했다고 5일 밝혔다.

신세계푸드에 따르면 지난 7월 말 기준 2개 이상 노브랜드 버거 매장을 운영하는 다점포 가맹점주의 매장은 총 42개로, 2023년 대비 133% 증가했다. 같은 기간 전체 매장에서 다점포 가맹점주가 운영하는 매장의 비중도 같은 기간 9%에서 15%로 확대됐다.

현재 노브랜드 버거 매장 7곳 가운데 1곳이 동일 가맹점주에 의해 운영되고 있는 셈이다. 다점포 가맹점주들은 1인당 평균 2.6개 매장을 운영하고 있다. 가장 많은 점포를 보유한 가맹점주는 총 9개 매장을 운영하고 있다.

신세계푸드 측은 “경기 침체와 소비 위축으로 외식 자영업의 불확실성이 커진 상황에서도 기존 가맹점주들이 실제 매장 운영을 통해 수익성과 운영 안정성, 사업 확장 가능성을 확인하면서 추가 출점에 나섰다”고 분석했다.

특히 지난해 5월 선보인 소자본 창업 모델 ‘콤팩트 매장’이 다점포 확대에 속도를 더했다. 콤팩트 매장은 약 15평 규모에 9000만원 초반의 투자 비용으로 창업할 수 있도록 설계됐다. 콤팩트 매장을 선보인 이후 다점포 가맹점주가 운영하는 매장 수는 전년 대비 46% 증가했다.

노브랜드 버거 관계자는 “합리적인 투자 비용과 표준화된 운영 시스템, 브랜드 경쟁력을 바탕으로 기존 가맹점주의 추가 출점 수요가 확대될 것”이라며 “상권 분석과 매장 운영 노하우, 마케팅 지원을 강화해 가맹점주들이 안정적으로 사업을 확장할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.