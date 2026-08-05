[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 최근 발생한 비위 사건과 관련해 깊이 반성하고 공직기강 확립과 시민 신뢰 회복을 위한 대대적인 공직 쇄신에 나섰다.

경산시는 지난 4일 시민회관에서 전 직원이 참석한 가운데 ‘기본을 바로 세우는 공직혁신 결의대회 및 청렴교육’을 개최했다.

이날 참석한 전 직원들은 결의문을 발표하고 4대 핵심 과제를 채택했다.

주요 내용은 법과 원칙 준수를 통한 부패 완전 근절, 공무원 행동강령 준수 및 불합리한 관행 타파, 시민 중심의 현장 행정과 일하는 방식 혁신 , 수평적 소통을 통한 건강한 조직문화 구축 등이다.

특히 영천시는 이번 비위 사건에 대한 후속 조치와 재발 방지에도 만전을 기하고 있다. 행안부 공금관리 전수점검과 출자·출연기관 자체 특정감사를 추진 중이다.

아울러 해당 행정복지센터에 대한 예산 정상화 및 환수 방안을 마련하고 있으며 회계 관계 공무원 전체를 대상으로 한 실무 교육도 강화하고 있다.

김병삼 영천시장은 “이번 결의대회를 계기로 전 직원이 기본을 바로 세우고 깨끗하고 신뢰받는 영천시로 다시 태어나겠다”며 “시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 실질적인 행정 혁신을 이어가겠다”고 말했다.