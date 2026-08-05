[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 도의회는 일본 정부가 4일 발표한 ‘2026년 방위백서’에서 독도를 자국 영토라고 주장한 것과 관련해 강력히 규탄하고 이를 즉각 철회할 것을 촉구했다.

경북도는 이날 규탄 성명서를 통해 “일본정부가 방위백서를 통해 매년 부당한 영유권 주장을 반복하는 것은 역사적 진실을 부정하고 잘못된 영토 인식을 제도화·고착화하려는 행위”라고 강하게 비판했다.

특히 “일본 정부가 외교청서에 이어 방위백서에서도 독도에 대한 왜곡된 내용을 국가 공식 문서에 반복적으로 담고 있는 것은 양국 간 신뢰를 훼손하고 미래지향적 관계 구축에도 결코 도움이 되지 않는다“고 지적했다.

이철우 경북지사는“독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국의 고유 영토“라며 ”경북도는 독도를 관할하는 지방정부로서 독도의 지속가능한 관리와 올바른 역사 인식 확산을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

경북도의회도 같은날 규탄 성명서를 내고 대한민국 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 규탄했다.

일본 방위백서는 1978년 독도를 처음 언급한 이후 1997년부터 영토 문제가 미해결된 지역으로, 2005년부터는 독도를 일본의 고유 영토로 왜곡해 기술하고 있다. 올해까지 22년째 같은 주장을 되풀이하고 있는 것이다.

김희수 경북도의회 의장은 “일본 정부가 같은 주장을 되풀이하더라도 우리의 영토주권은 결코 흔들리지 않는다”며 “도의회는 독도를 지켜온 도민의 뜻을 이어받아 우리의 영토주권을 굳건히 지켜나가겠다”고 강조했다.