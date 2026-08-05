이란에 최후통첩성 경고하고 후퇴 전력…“버티면 흐지부지” 인식 확산 ‘타코’ 꼬리표도…일각선 “트럼프 예측불가능성 무시 못해” 지적도

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표적인 협상 방식인 ‘벼랑 끝 압박’이 예전만큼 위력을 발휘하지 못하고 있다는 평가가 확산하고 있다. 강도 높은 경고와 최후통첩을 내놓은 뒤 실제 군사행동이나 강경 조치를 철회하는 사례가 반복되면서 상대국들이 더 이상 트럼프 대통령의 엄포에 쉽게 흔들리지 않는다는 분석이다.

4일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 대통령은 최근 이란을 향해 “참수 전 마지막 기회”라는 표현까지 동원하며 조속한 합의를 압박했지만, 국제사회에서는 실제 대규모 군사행동으로 이어질 가능성을 높게 보지 않는 분위기가 형성되고 있다.

트럼프 대통령은 과거에도 이란을 상대로 강도 높은 군사적 경고를 내놓았다가 공격 계획을 철회하거나 협상으로 방향을 틀었던 전력이 있다. 이 때문에 이번에도 “버티면 결국 물러설 것”이라는 인식이 적지 않다는 것이다.

미국 안팎에서는 오는 11월 중간선거를 앞둔 정치적 부담과 장기 군사작전에 따른 비용, 감소한 무기 비축량 등이 트럼프 대통령의 선택지를 제한하고 있다는 분석도 나온다.

이 같은 인식은 중국과의 관세 갈등에서도 확인됐다는 평가다.

중국은 지난해 미국의 고율 관세 위협에도 물러서지 않고 희토류 수출 통제와 미국산 대두 구매 중단 등 맞대응에 나섰고, 결국 트럼프 행정부가 일부 입장을 조정하는 결과를 끌어냈다.

유럽에서도 분위기가 달라지고 있다.

트럼프 대통령 재집권 초기에는 미국과의 관계 악화를 우려해 최대한 요구를 수용하려는 움직임이 있었지만, 시간이 지나면서 “요구를 들어줘도 더 큰 요구가 이어진다”는 회의론이 커졌다는 것이다.

WP는 “트럼프는 계속 위협하지만 세계는 움츠러들지 않는다”는 제목의 분석 기사에서 유럽 외교관들을 인용해 각국 지도자들이 여전히 트럼프 대통령을 자극하지 않으려 노력하지만, 과거처럼 쉽게 양보하지는 않는다고 전했다.

브란도 베니페이 유럽의회 대미관계위원장은 “우리는 이런 발표들에 익숙해졌고 더는 모두를 심각하게 받아들이지 않는다”고 말했다.

싱크탱크 유럽외교관계위원회(ECFR)의 제러미 샤피로 미국 담당 국장은 “트럼프의 허풍이 효과적이었던 것은 미국의 압도적인 국력과 오랜 외교적 신뢰를 바탕으로 했기 때문”이라며 “이 같은 자산이 점차 소진되고 있다”고 분석했다.

그는 “사람들이 트럼프 대통령이 강압적이면서도 동시에 쉽게 물러설 수 있는 인물이라는 점을 알아차리고 있다”고 덧붙였다.

이처럼 강경 발언 뒤 후퇴하는 사례가 반복되면서 미국에서는 ‘타코(TACO·Trump Always Chickens Out·트럼프는 결국 겁먹고 물러선다)’라는 별칭까지 등장했다.

다만 트럼프 대통령의 협상력을 과소평가해서는 안 된다는 반론도 있다.

한 유럽 외교관은 WP에 “트럼프의 정치적 수사에 일일이 대응하지 않으면 상황이 흐지부지되는 경우가 많다는 점을 각국이 학습했다”면서도 “예측 불가능성은 여전히 무시할 수 없는 변수”라고 말했다.

그는 최근 대이란 군사작전을 예로 들며 “트럼프가 매번 물러서는 것은 아니다. 그렇기 때문에 여전히 판단하기 어려운 상대”라고 평가했다.