코트라, ‘美 ESS 시장 구조 변화와 대응방향’ 발간 ESS, 美서 전력망 핵심으로 부상 경쟁 구도, 공급망 안정성 중심으로 재편

[헤럴드경제=서재근 기자] 한미 관세합의에 따른 대미투자 1호 프로젝트로 가스복합발전 프로젝트가 유력해진 가운데 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에 수요 증가, 경쟁 구도 변화가 이어지며 K-ESS 기업 참여 기회가 확대되는 분위기다.

인공지능(AI)( 데이터센터 확산과 재생에너지 발전 확대가 미국의 전력 수급 구조를 바꾸면서 ESS가 전력망 안정화를 위한 핵심 인프라로 부상하는 만큼 급변하는 시장 구조에 맞춘 대응 방향을 설정해, 신규 시장 진출 기회를 잡아야 한다는 제언이 나왔다.

5일 대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국 ESS 시장의 구조 변화를 분석하고 국내기업 진출 전략을 제시한 ‘美 에너지 ESS 시장 구조 변화와 대응방향’ 보고서에서 이같이 밝혔다.

이번 보고서는 재생에너지 발전 비중 확대와 AI 데이터센터발 전력수요 급증으로 미국 내 ESS 수요가 빠르게 늘어나는 가운데, 대중 관세와 금지외국단체(PFE) 규제 강화로 공급망이 재편되고 있는 시장 환경을 조명하고, 국내 기업이 참여할 수 있는 품목별 진출 기회를 구체적으로 제시했다.

보고서에 따르면 미국 총발전량 중 태양광·풍력 비중은 2025년 약 18%에서 오는 2027년 약 21%로 확대될 전망이며, 시간대별 발전량 편차가 커지면서 이를 조정할 ESS 수요도 함께 늘고 있다. 여기에 미국 데이터센터 전력수요는 2025년 52GW에서 2030년 115GW로 급증할 것으로 예상돼, 전력망 접속 지연 문제 해소를 위한 데이터센터 인근 ESS 설치 수요도 증가하고 있다.

대미투자 1호 프로젝트로 유력한 가스복합화력발전소로부터 전력을 공급받는 데이터센터들도, 송배전망 의존도를 낮추기 위해 그리드섬 형태로 추진될 경우 ESS 설치가 필수다.

경쟁 구도도 변하고 있다. 미국 정부는 청정전력 투자세액공제인 섹션 48E 등을 통해 ESS 투자를 지원하는 동시에 미국산 조달 요건과 PFE 관련 공급망 제한을 강화 중이다.

지난해 12월 31일 이후 착공하는 ESS 프로젝트는 PFE의 물질적 지원이 포함된 경우 세액공제 적용이 제한된다. 중국산 ESS용 리튬이온 배터리에 대한 무역법 301조 추가관세도 2026년 1월부터 7.5%에서 25%로 인상됐다.

이에 따라 ESS 공급기업의 경쟁력은 단순한 제품 가격을 넘어 구성품의 원산지와 공급망 추적 가능성, 현지 생산·조립, 납기 대응, 설치·시운전 및 장기 유지보수 역량으로 확대되고 있다.

보고서는 한국 기업 유망 진출 분야로 ▷버스바·전장 부품 등 배터리 모듈·팩 조립 부품 ▷케이블·배선류와 랙·컨테이너 적용 부품 ▷PCS 부품과 변압기·스위치기어 등 전력변환·계통연계 장비 ▷EMS·SCADA 등 제어·통신 장비 ▷냉각·화재 감지·소화 등 안전설비 ▷원격 모니터링과 예지보전 등 운영관리 솔루션을 제시했다.

아울러 보고서는 미국 현지 기술 동향, 공급망 생태계 및 조달 구조, 품목별 진출 여건 및 전략, 공급망 진입 리스크 관리 방안도 상세히 소개했다.

이금하 코트라 북미지역본부장은 “미국 ESS 시장은 수요 증가와 공급망 재편이 동시에 일어나고 있어 우리 기업 신규 진입 기회가 넓어지고 있다”며 “품목별 기술 검증, 고객사 공동개발, 현지 생산·기술지원 체계 구축 등을 통해 국내기업의 미국 ESS 공급망 진입을 적극 돕겠다”고 말했다.

한편, 코트라는 지난 30일(현지시간) 이재명 대통령의 남미 순방에 맞춰 칠레 산티아고에서 ‘한·칠레 비즈니스 파트너십’을 개최했다.

이번 행사에는 한류 소비재와 바이오·헬스케어 분야를 중심으로 국내 기업 32개사가 참가, 칠레를 비롯해 브라질·아르헨티나·페루·에콰도르 등 중남미 지역 바이어와 발주처 50여 개사가 참여해 비즈니스 상담을 진행했다.