[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 강예원이 판타지오와 든든한 동행을 이어간다.

4일 소속사 판타지오는 “배우 강예원과 깊은 신뢰를 바탕으로 재계약을 체결했다”며 “강예원과 동행을 이어갈 수 있게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

그러면서 “강예원이 가진 무한한 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 덧붙였다.

강예원은 영화 ‘해운대’, ‘하모니’, ‘헬로우 고스트’, ‘퀵’ 등은 물론 드라마 ‘나쁜 녀석들’, ‘백희가 돌아왔다’, ‘죽어야 사는 남자’ 등을 통해 장르를 가리지 않는 개성 넘치는 연기를 선보이며 대중의 큰 사랑을 받았다.

아울러 각종 예능을 통해 거침없는 입담과 예능감을 뽐냈던 강예원은 최근 개인 유튜브 채널을 통해 솔직한 소통을 이어 나가며 다채로운 활동을 펼치고 있다.

또 강예원은 영화 ‘내 섬에서 당장 나가!’ 출연을 확정 지으며 오랜만에 스크린 복귀를 알렸다.