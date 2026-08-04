자연어 지시만으로 말투 등 반영해 음성 생성 생성 속도·효율↑…자체 개발 음성 토크나이저 적용 효과 한국어 성능 글로벌 모델 우회…향후 서비스 탑재

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오가 자체 개발한 옴니 인공지능(AI) 모델 ‘카나나-오’의 음성 생성 기술을 한층 진화시켰다. 이용자가 원하는 말투와 감정, 억양을 자연어로 지시하면 AI가 이를 세밀하게 반영해 음성을 생성한다.

4일 카카오는 카나나-오의 음성 생성 기술을 이용자가 원하는 말투와 감정, 억양까지 자연어 지시만으로 제어하도록 고도화했다고 밝혔다. 자체 개발 음성 토크나이저를 통해 생성 속도와 효율도 높였다.

카카오는 카나나-오의 특징으로 이용자의 지시에 따라 음성 표현 자체를 제어해 준다는 점을 꼽았다. 기존 음성 AI가 자연스럽게 텍스트를 읽는 데 초점을 맞춘 것과 차별화되는 지점이다. 예를 들어 이용자가 “아주 빠르게 읽어줘”, “낮은 목소리로 읽어줘”, “슬픈 목소리로 읽어줘”와 같이 자연어로 원하는 발화 방식을 말하면 AI가 속도, 음량, 음높이는 물론 감정과 억양, 강도까지 반영해 음성을 생성한다.

이 밖에도 “스포츠 중계하듯”, “아나운서처럼”, “동화책을 읽어주듯”과 같은 역할 기반의 지시는 물론, “톤을 낮춰서 빠르게 슬픈 목소리로 읽어줘”와 같이 여러 조건을 동시에 담은 복합 지시도 따른다.

아울러 카카오는 한국어 데이터를 중심으로 학습했음에도, 영어 음성 생성에서도 동일한 발화 지시를 무리 없이 수행한다고 강조했다.

실제 카나나-오는 발화 지시 이행 능력을 평가하는 ‘InstructTTSEval’ 한국어 벤치마크에서 94.5점을 기록했다. 이는 오픈AI의 모델 ‘GPT-4o-mini-tts’의 91.1점을 넘어서는 수준으로, 구글의 모델 ‘Gemini-2.5-flash-preview-tts(95.38점)’와 견줄 만한 성과다.

음성 생성의 속도와 효율도 향상됐다. 카카오는 이를 위해 자체 개발한 음성 토크나이저 ‘LM-SPT’를 새롭게 적용했다고 언급했다. LM-SPT는 AI가 음성을 더 적은 수의 토큰으로 압축해 표현하는 기술이다. AI가 처리해야 하는 데이터의 양을 줄여 더 빠르게 음성을 생성할 수 있도록 지원한다.

카카오에 따르면 LM-SPT는 여러 음성 언어모델의 한국어, 영어 음성 이해와 생성 능력을 비교한 평가에서 ‘Mimi’, ‘DualCodec’, ‘CosyVoice2’ 등 최신 글로벌 기술을 적용한 모델에 비해 우수한 성능을 보였다. 합성된 음성의 자연스러움과 화자 유사도를 청취 후 지표로 만든 전문가 평가에서도 높은 점수를 기록했다.

카카오는 앞으로도 카나나-오 음성 기술을 꾸준히 발전시킨단 방침이다. 구체적으로 음성 이해 및 생성 능력을 하나의 통합 구조로 처리하는 연구를 통해 음성 처리 기술을 고도화하고, 자연스럽고 끊임없는 음성 경험을 제공하는 데 집중한다. 웃음, 한숨, 감탄 같은 비언어적 표현을 생성하는 기술 개발도 이어간다.

노병석 카카오 유니파이드 파운데이션 모델 성과리더는 “이번 카나나-오 음성 기술 고도화는 사람처럼 자연스러운 음성 생성은 물론, 이용자가 원하는 말투와 감정, 억양까지 자연어 지시에 따라 표현할 수 있는 능력을 갖추는 데 초점을 뒀다”며 “향후 카나나-오 모델을 다양한 서비스에 적용해 편리한 AI 음성 경험을 제공할 것”이라고 말했다.