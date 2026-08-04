농산물 2.2% 하락…무·배추·오이 공급 늘며 가격 안정 축산물 4.4% 상승했지만 할인행사·공급 회복에 오름폭 둔화

[헤럴드경제=김선국 기자] 전체 소비자물가가 2%대 후반 상승세를 이어가는 가운데 농축산물 물가는 0%대 상승에 그치며 먹거리 물가 안정에 기여한 것으로 나타났다. 농산물 가격은 오히려 지난해보다 하락했고, 축산물도 공급 회복과 할인행사 영향으로 상승폭이 둔화됐다.

농림축산식품부는 국가데이터처가 발표한 7월 소비자물가 조사 결과 전체 소비자물가는 지난해 같은 달보다 2.8% 상승했지만 농축산물은 0.5% 오르는 데 그쳤다고 4일 밝혔다.

농산물은 최근 강우와 폭염에도 생육이 대체로 양호해 대부분 품목의 가격이 안정세를 보이면서 소비자물가지수가 지난해보다 2.2% 하락했다.

다만 쌀과 대파는 가격이 올랐다. 쌀은 지난달 2일부터 20㎏ 기준 6만1000원 안팎에서 약보합세를 유지하고 있으며 정부는 가격 동향을 점검하면서 할인 지원 등을 통해 소비자 부담을 최소화할 계획이다. 대파는 여름작형 출하가 이어지면서 평년보다 낮은 가격을 유지하고 있지만 지난해 가격이 워낙 낮았던 기저효과로 전년 대비 소폭 상승했다.

정부는 가격 하락 폭이 큰 무와 배추, 호박, 오이 등에 대해서는 농자재 할인과 소비 촉진 행사, 출하 조절 등을 병행해 농가 경영 안정을 지원할 방침이다.

축산물 소비자물가지수는 지난해보다 4.4% 상승했다. 지난해 가축전염병 확산에 따른 공급 감소 영향이 이어졌지만 할인행사 확대와 생산량 회복으로 상승폭은 점차 둔화하고 있다.

돼지고기와 닭고기는 도매시장 출하 물량 확대와 육용 종란 수입 등으로 가격 안정세를 보이고 있다. 정부는 돼지고기 원료육 할당관세 적용과 할인행사, 닭고기 납품단가 지원 등을 이어갈 계획이다.

쇠고기는 국내 사육 마릿수 감소와 미국 등 주요 수출국의 생산 감소, 환율 상승 영향으로 높은 가격이 이어지고 있다. 계란도 가축전염병 영향으로 가격이 높지만 정부는 수입 신선란 공급과 납품단가 지원을 통해 수급 안정을 유도하고 있다.

가공식품과 외식 물가는 각각 1.0%, 2.6% 상승했다. 정부는 국제 원재료 가격과 환율 상승 등으로 일부 제품 가격 인상이 불가피한 측면이 있지만 세제와 자금 지원, 할인행사 확대 등을 통해 소비자 부담을 최소화하겠다는 방침이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 “여름철 기상 여건과 국제정세 변화에 대응해 품목별 생육 관리와 수급 상황 모니터링을 강화하고 먹거리 물가 안정을 위해 선제적으로 대응하겠다”고 말했다.