- 대한민국 인공지능 수도 충남’을 완성…인공지능 기반 공유재산 통합관리시스템 구축 사업 착수보고회 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 전국 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용해 공유재산 조사와 관리방식을 혁신한다.

도는 4일 도청 중회의실에서 도·시군 공무원, 전문가 등이 참석한 가운데 ‘인공지능 기반 공유재산 통합관리시스템 지능화 사업’ 착수보고회를 개최했다.

이번 사업은 공유재산 조사에 소요되는 행정력을 줄이고 담당자의 업무 전문성 향상을 목표로 추진한다.

도는 현재 9만 5000여 필지의 공유재산을 관리하고 있으나, 방대한 재산 규모에 비해 인력부족 및 담당자의 잦은 인사이동 등으로 체계적인 관리에 어려움을 겪고 있다.

이에 올해 말까지 총 4억 7200만원을 투입해 인공지능 기반 공유재산 관리 서비스를 구축, 무단점유지 조사 자동화 및 업무 지원 기능을 강화함으로써 공유재산 관리의 효율성을 높일 계획이다.

주요 내용은 기존 공유재산통합관리시스템을 인공지능 서버로 이전하는 것을 기본으로, 무단점유 의심 필지를 인공지능 항공영상 딥러닝을 통해 자동 검출한다.

항공영상과 재산대장을 연계한 인공지능 분석기술을 활용하면 사람이 직접 장기간 조사해야 했던 무단점유 의심지역을 자동으로 선별할 수 있어 조사 시간을 크게 단축하는 등 보다 정확하고 체계적인 재산관리가 가능해 재산관리 발전에 큰 진전이 있을 것이란 기대다.

이와 함께 생성형 인공지능을 활용한 공유재산 인공지능 전자도서관을 구축해 관련 법령과 판례, 업무지침 등을 기반으로 질의응답 서비스를 제공함으로써 신규 담당자도 보다 쉽고 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원할 예정이다.

충남도 신동헌 자치안전실장은 “AI 기술을 활용해 공유재산 조사와 관리방식을 혁신하고 행정 효율성과 재산관리의 정확성을 높이겠다”며 “ ‘대한민국 인공지능 수도 충남’을 완성하는데 뒷받침해 나가겠다”고 말했다.