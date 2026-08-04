국민연금연구원 ‘2025년 기초연금 수급자 실태분석’ 보고서 생활비 절반 이상 식비 사용…생존 위한 필수 비용에 사용

[헤럴드경제=이태형 기자] 기초연금을 받는 65세 이상 노인 상당수가 기초연금을 식비와 주거비 등 생존을 위한 필수 비용에 주로 사용하고 있는 것으로 나타났다.

4일 국민연금연구원의 ‘2025년 기초연금 수급자 실태분석’ 보고서에 따르면 지난해 7월 말부터 9월 중순까지 기초연금을 받는 65세 이상 노인 2000명을 대상으로 기초연금의 주된 사용처를 1순위부터 3순위까지 물은 결과, 1순위 지출 항목으로 응답자의 74.2%가 식비를 꼽았다. 2순위 지출 항목으로는 주거 관련 비용이 8.2%, 3순위 지출 항목으로는 보건의료비가 6.0%로 집계됐다.

실제로 기초연금 수급자의 한 달 전체 소비지출 구조를 보면 필수 생계비 쏠림 현상이 두드러졌다.

수급자의 월평균 소비지출 92만1000원 가운데 식비가 47만8000원으로 51.9%를 차지했다. 이어 주거 및 광열수도비가 12만9000원으로 14.0%, 보건의료비가 8만1000원으로 8.8%를 각각 기록했다.

정부는 노인 생활 안정을 위해 만 65세 이상 노인 중 소득 하위 70%에게 매달 일정액의 기초연금을 지급하고 있다. 기초연금 수급 노인의 한 달 정기 소득은 평균 126만6000원으로, 이 가운데 매달 지급되는 기초연금은 33만원으로 전체 경상소득의 26.0%를 차지해 중요한 소득원 역할을 하고 있다.

그러나 수급자가 체감하는 필요 생활비와 실제 소득 사이에는 여전히 격차가 존재했다.

수급자들이 인식하는 노인 개인 기준 월 최소 생활비는 108만9000원, 적정 생활비는 151만7000원이었다. 부부 기준 최소 생활비는 176만8000원, 적정 생활비는 242만2000원으로 조사됐다.

지출이 소득을 초과해 최근 1년 동안 가계수지 적자를 경험한 수급자는 전체의 24.0%에 달했다.

80세 이상 고령층은 26.5%, 농어촌 거주자는 34.3%가 가계수지 적자를 겪었다. 적자가 발생했을 때 생활비를 충당하는 방법으로는 저축이나 예·적금, 보험 해약이 54.1%로 가장 많았고, 자녀나 친척의 도움을 받는 경우가 35.4%였다.

희망하는 적정 기초연금액 수준에 대해서는 월 40만원을 선택한 응답이 47.7%로 가장 많았고, 월 50만원이 20.0%, 현재 수준 수령이 19.9% 순이었다. 올해 기초연금 수급액은 노인 단독 가구 기준 월 34만9700원이다.