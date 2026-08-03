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[헤럴드경제=윤호 기자] 국방부는 최근 1군단 관련 사안에 대한 점검 및 조사를 진행해 한기성 군단장을 3일부로 직무배제했다고 밝혔다. 이에 따라 강관범 육군교육사령관이 1군단장을 직무대리할 예정이다.


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