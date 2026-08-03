아시아브랜드연구소, 빅데이터 1억8000만건 분석 오세훈·추미애·전재수·박찬대·추경호·민형배 순

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 아시아브랜드연구소의 ‘K-브랜드지수’ 광역자치단체장 부문 1위에 올랐다.

빅데이터 평가기관 아시아브랜드연구소가 지난 7월 한달간 전국 16개 광역자치단체장을 대상으로 온라인 빅데이터 1억8130만3744건을 분석한 결과, 오 시장이 K-브랜드지수 광역자치단체장 부문 1위를 차지했다.

K-브랜드지수는 아시아브랜드연구소가 국내외 연구진과 협력해 개발한 빅데이터 시스템이다. 기존의 빅데이터 분석 시스템과 달리 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 분야별 자문위원단의 검증을 토대로 진행하고 있다.

오 시장에 이어 추미애 경기도지사(2위), 전재수 부산시장(3위), 박찬대 인천시장(4위), 추경호 대구시장(5위), 민형배 전남광주통합특별시장(6위), 박수현 충남지사(7위), 김상욱 울산시장(8위), 이철우 경북지사(9위), 우상호 강원도지사(10위) 등이 TOP10에 이름을 올렸다.

이번 K-브랜드지수 광역자치단체장 부문은 오프라인 수치가 미반영된 온라인 인덱스 수치로, 개별 인덱스 정보와 세부 분석 자료는 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인 가능하다.

K-브랜드지수는 해당 부문별 트렌드(Trend)·미디어(Media)·소셜(Social)·긍정(Positive)·부정(Negative)·활성화(TA)·커뮤니티(Community)·AI 인덱스 등의 가중치 배제 기준을 적용한 합산 수치로 산출된다.

지난달 발표된 K-브랜드지수 광고모델 부문에서는 축구 국가대표 손흥민이 1위를 차지했다. 가수 임영웅과 지드래곤, 박지훈, 변우석, 유재석, 장원영, 카리나 등이 그 뒤를 이었다.

한편 2016년에 설립된 아시아브랜드연구소는 매년 주요 기업과 개인에 대한 빅데이터 평가 수치를 기반으로 ‘대한민국 K브랜드대상’을 시상하고 있다.