[헤럴드경제=임세준 기자] 코스피 지수가 3일 하락 출발했다. 지난 금요일 사상 최대 폭으로 급등한 데 따른 차익실현 매물과 엔 캐리 트레이드 청산 우려까지 겹치면서 외국인 매도세로 인해 지수가 하락세를 보이고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 6270선을 기록하고 있다.


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