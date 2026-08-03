[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 트로트 가수 이찬원의 방송 출연을 겨냥한 듯한 글을 올렸다.

지난 2일 고영욱은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 MBC 예능 프로그램 ‘신비한 TV 서프라이즈’ 방송 화면을 캡처한 사진과 함께 “만나지 말자”라고 적었다. 사진 속 이찬원은 ‘다음 주에 만나요’라는 자막 앞에서 두 손을 들어 올린 채 웃는 표정을 짓고 있다.

고영욱은 “일요일마다 흥미롭게 애청하던 서프라이즈였는데”라며 “더 이상 정신 사납게 하지 말고 트로트 가수 본업에 충실하길”이라고 썼다. 특정 인물을 직접 언급하지는 않았지만 이찬원의 예능 출연 자체를 문제 삼은 것으로 해석된다.

고영욱의 연예인 저격은 이번이 처음이 아니다. 그는 앞서 유재석과 강형욱, 신동엽, 풍자, 탁재훈, 비비를 SNS에서 공개적으로 비난해 논란을 빚었다.

이날은 가수 겸 방송인 이지혜의 아파트 이사 소식을 공유하며 “좀 까부는 것 같더니. 이지혜 후배 많이 출세했구나”라고 적기도 했다.

고영욱은 1994년 룰라 멤버로 데뷔했다. 미성년자를 상대로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았고 2015년 출소했다. 신상 공개 5년과 전자발찌 부착 3년도 함께 명령받았다. 2015년 7월 만기 출소했다.