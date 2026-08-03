- 3일부터 공단 직원과 소상공인 위한 ‘안심 소통’ 환경 조성…‘050-’으로 시작하는 가상 번호 자동으로 표시

[헤럴드경제= 이권형기자] 현장 방문과 상담 업무가 많은 직원의 개인정보를 보호하고, 소상공인과 전통시장 상인에게 안전하고 편리한 상담 환경을 제공키 위해 소상공인시장진흥공단이 모구가 안심할 수 있는 ‘안심소통’ 환경을 조성한다.

소상공인시장진흥공단(이하: 소진공)은 3일부터 전국 12개 지역본부와 80개 지역센터 직원을 대상으로 가상 번호 기반의 ‘안심번호 서비스’를 시범 도입한다고 밝혔다.

안심번호 서비스는 전용 애플리케이션을 통해 통화 및 문자 송수신 시 개인 휴대전화 번호 대신 ‘050-’으로 시작하는 가상 번호를 자동으로 표시해 직원의 개인정보 노출을 방지하는 서비스다.

직원은 현장 방문이나 출장 업무 시 개인 휴대전화 번호 대신 안심번호를 사용해 개인정보 노출을 예방하고, 퇴근 후나 휴일에도 사생활을 보호받아 보다 안정적인 환경에서 업무 수행이 가능해진다.

소상공인과 전통시장 상인은 공단 직원의 개인 연락처를 별도로 저장하거나 관리할 필요 없이 안심번호를 통해 편리하게 상담과 안내를 받을 수 있다.

안심번호 서비스는 오는 12월 말까지 약 5개월간 시범 운영하며 운영 결과와 사용률 및 만족도 등을 종합적으로 검토해 정식 도입 여부를 결정할 예정이다.

인태연 소진공이사장은 “현장과 가장 가까운 곳에서 소상공인을 지원하는 직원들이 안심하고 업무에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 안정적인 정책 지원의 출발점”이라며, “앞으로도 직원 보호와 소상공인의 편의를 함께 높이는 노력을 지속적으로 확대해 현장에서 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.