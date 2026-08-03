[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 글로벌 선박 용품 및 서비스 기업인 윌헴슨 쉽스 서비스(Wilhelmsen Ships Service)가 국립한국해양대학교에 약 1억4000만원(USD 9만7565.10) 상당의 선박용 용접기 및 가스 분배 시스템 등 교육 기자재를 현물로 기증했다.

이번에 기증된 기자재는 ▷가스 분배 시스템 ▷TIG 및 아크 용접기 ▷플라즈마 절단기를 비롯한 안전 장비 일체로, 한국해양대 가스처리설비가 위치한 종합연구관에 설치돼 학생들의 실습 및 연구 역량 강화에 직접 활용될 예정이다.

특히 양 기관은 기증받은 고가의 용접 장비를 미래 해기사 양성을 위한 학생 교육뿐만 아니라 국내 선주사 및 선박관리회사 임직원의 기술 역량 강화와 전문성 향상을 위한 실무 교육 목적으로도 공동 활용하기로 뜻을 모았다.

글로벌 규제를 준수하는 윌헴슨 쉽스 서비스의 표준화된 첨단 기자재가 투입됨에 따라 학생들은 보다 실무 중심적인 교육 환경에서 최신 트렌드를 학습할 수 있을 것으로 기대된다.

김종수 한국해양대 해사대학장은 “기증해 주신 소중한 자산을 바탕으로 세계 조선·해운 산업을 이끌어갈 최고 수준의 해사 전문 인력을 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.