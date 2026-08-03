[헤럴드경제(무안)=김경민기자]서해지방해양경찰청은 성어기 불법조업 외국어선 집중 단속을 앞두고 대응역량 강화에 나선다고 3일 밝혔다.

서해해경청은 4일부터 이틀간 ‘불법 외국어선 단속역량 경연 대회’를 개최한다.

실제 단속 상황을 재현한 실전형 프로그램으로, 중·대형 함정 단속요원의 전술 숙련도와 현장 대응능력을 종합적으로 점검하고 우수 사례를 공유해 하반기 집중단속에 대비한다.

평가는 육상과 해상 분야로 나눠 이뤄진다.

육상에서는 단속 전술 발표를 통해 상황판단과 작전 수행능력을 평가하고, 해상에서는 고속단정 운용·해상 검문검색·인명구조·무기 및 진압장비 운용·응급처치 등 실제 단속 현장에서 필요한 핵심 역량을 종합적으로 평가한다.

하반기 성어기에는 불법조업 외국어선 증가와 함께 조직적인 검문검색 방해, 집단 도주 등 저항이 더욱 거세질 것으로 예상된다.

서해해경청은 함정별 실전훈련과 전문교육을 지속 실시하고 개정 법령과 한·중 어업협정, 정보분석 교육 등을 통해 단속요원의 전문성과 현장 대응능력을 강화하고 있다.

또 중국 해경과 불법조업 어선 인계 및 공조체계를 유지하고, 서해어업관리단 등 유관기관과 협력을 확대해 단속의 실효성을 높일 방침이다.

서해청관계자는 “올해 상반기 불법 외국어선 14척을 나포하고 355척 검문검색, 18척 계도, 160척 퇴거·차단을 실시했다”며 “불법 조업 대응 교육·훈련과 국내외 협력을 지속 강화하겠다”고 말했다.